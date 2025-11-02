Смотреть онлайн Фихталь - Вегберг Бек 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Средний Рейн: Фихталь — Вегберг Бек, 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportpark Dörenberg.
Превью матча Фихталь — Вегберг Бек
Команда Фихталь в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 24-11. Команда Вегберг Бек, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 16-19. Команда Фихталь в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Вегберг Бек забивает 2, пропускает 2.