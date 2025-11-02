Смотреть онлайн Хеннеф 05 - Бергиш Гладб. 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Средний Рейн: Хеннеф 05 — Бергиш Гладб., 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion im Sportzentrum Hennef.
Превью матча Хеннеф 05 — Бергиш Гладб.
Команда Хеннеф 05 в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 18-21. Команда Бергиш Гладб., сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 24-14. Команда Хеннеф 05 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Бергиш Гладб. забивает 2, пропускает 1.