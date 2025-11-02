Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Хеннеф 05 - Бергиш Гладб. 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Оберлига - Средний Рейн: Хеннеф 05Бергиш Гладб., 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion im Sportzentrum Hennef.

МСК, 10 тур, Стадион: Stadion im Sportzentrum Hennef
Германия - Оберлига - Средний Рейн
Хеннеф 05
Завершен
1 : 1
02 ноября 2025
Бергиш Гладб.
Превью матча Хеннеф 05 — Бергиш Гладб.

Команда Хеннеф 05 в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 18-21. Команда Бергиш Гладб., сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 24-14. Команда Хеннеф 05 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Бергиш Гладб. забивает 2, пропускает 1.

Игры 10 тур
02.11.2025
Песч 1956
1:6
Порц 1919
Завершен
02.11.2025
ТуС Б.В. Кенигсдорф
2:1
Спортфройнде Дурен
Завершен
02.11.2025
Фихталь
0:0
Вегберг Бек
Завершен
02.11.2025
Айнтрахт Хокеппель
0:0
SSV Bornheim
Завершен
02.11.2025
Фортуна Кёльн II
1:1
Сиегбургер СВ 04
Завершен
02.11.2025
Хеннеф 05
1:1
Бергиш Гладб.
Завершен
31.10.2025
Дюрен
2:0
Teutonia Weiden
Завершен
31.10.2025
ССВ Мертен
1:2
СпВг Фрехен 20
Завершен
