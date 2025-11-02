Превью матча Хеннеф 05 — Бергиш Гладб.

Команда Хеннеф 05 в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 18-21. Команда Бергиш Гладб., сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 24-14. Команда Хеннеф 05 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Бергиш Гладб. забивает 2, пропускает 1.