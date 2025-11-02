Смотреть онлайн Фортуна Кёльн II - Сиегбургер СВ 04 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Средний Рейн: Фортуна Кёльн II — Сиегбургер СВ 04, 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Sudstadion.
Превью матча Фортуна Кёльн II — Сиегбургер СВ 04
Команда Фортуна Кёльн II в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 17-13. Команда Сиегбургер СВ 04, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 31-22. Команда Фортуна Кёльн II в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Сиегбургер СВ 04 забивает 3, пропускает 2.