Превью матча Фортуна Кёльн II — Сиегбургер СВ 04

Команда Фортуна Кёльн II в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 17-13. Команда Сиегбургер СВ 04, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 31-22. Команда Фортуна Кёльн II в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Сиегбургер СВ 04 забивает 3, пропускает 2.