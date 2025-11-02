Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Фортуна Кёльн II - Сиегбургер СВ 04 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Оберлига - Средний Рейн: Фортуна Кёльн IIСиегбургер СВ 04, 10 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Sudstadion.

МСК, 10 тур, Стадион: Sudstadion
Германия - Оберлига - Средний Рейн
Фортуна Кёльн II
Завершен
1 : 1
02 ноября 2025
Сиегбургер СВ 04
Превью матча Фортуна Кёльн II — Сиегбургер СВ 04

Команда Фортуна Кёльн II в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 17-13. Команда Сиегбургер СВ 04, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 31-22. Команда Фортуна Кёльн II в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Сиегбургер СВ 04 забивает 3, пропускает 2.

Игры 10 тур
02.11.2025
Песч 1956
1:6
Порц 1919
Завершен
02.11.2025
ТуС Б.В. Кенигсдорф
2:1
Спортфройнде Дурен
Завершен
02.11.2025
Фихталь
0:0
Вегберг Бек
Завершен
02.11.2025
Айнтрахт Хокеппель
0:0
SSV Bornheim
Завершен
02.11.2025
Фортуна Кёльн II
1:1
Сиегбургер СВ 04
Завершен
02.11.2025
Хеннеф 05
1:1
Бергиш Гладб.
Завершен
31.10.2025
Дюрен
2:0
Teutonia Weiden
Завершен
31.10.2025
ССВ Мертен
1:2
СпВг Фрехен 20
Завершен
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA