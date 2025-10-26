Превью матча Про Верчелли — Пергокрема

Команда Про Верчелли в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 14-15. Команда Пергокрема, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 15-9. Команда Про Верчелли в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Пергокрема забивает 2, пропускает 1.