26.10.2025

Смотреть онлайн Про Верчелли - Пергокрема 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Лега Про - Группа A: Про ВерчеллиПергокрема, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Сильвио Пиола. Судить этот матч будет Andrea Mazzer.

МСК, 11 тур, Стадион: Сильвио Пиола
Италия - Лега Про - Группа A
Про Верчелли
23'
72'
Завершен
2 : 0
26 октября 2025
Пергокрема
Про Верчелли icon
23'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,2
Про Верчелли icon
72'
Матч закончился со счётом 2:0 : 1,2
Текстовая трансляция
15'
Угловой
Пергокрема - Угловой
23'
Про Верчелли - 1-ый Гол
36'
Угловой
Пергокрема - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 1,2
72'
Про Верчелли - 2-ой Гол
82'
Угловой
Про Верчелли - Угловой
83'
Угловой
Про Верчелли - Угловой
85'
Угловой
Пергокрема - Угловой
87'
Угловой
Про Верчелли - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 1,2

Превью матча Про Верчелли — Пергокрема

Команда Про Верчелли в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 14-15. Команда Пергокрема, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 15-9. Команда Про Верчелли в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Пергокрема забивает 2, пропускает 1.

Про Верчелли Про Верчелли
5
Италия
Stefano Marchetti
18
Италия
Leonardo Piran
92
Франция
Jean-Guy Akpa Akpro
4
Нидерланды
Achraf El Bouchataoui
11
Sow Asane
3
Италия
Лука Кокколо
8
Италия
Angelo Burruano
26
Италия
Джанмарио Коми
19
Италия
Cristian Furno
14
Италия
Ilario Iotti
97
Италия
Алессандро Ливьери
Тренер
Италия
Michele Santoni
Пергокрема Пергокрема
7
Италия
Giacomo Tomaselli
21
Италия
Samuele Careccia
14
Италия
Алессандро Ламбруги
13
Италия
Mattia Benvenuto
10
Ferrandino
27
Италия
Mike Aidoo
22
Италия
Filippo Doldi
11
Италия
Niccolo Corti
31
Италия
Enrico Di Gesu
3
Италия
Якопо Антолини
6
Италия
Salvatore Dore
Тренер
Италия
Giacomo Curioni

Статистика матча

Владение мячом
Про Верчелли Про Верчелли
50%
Пергокрема Пергокрема
50%
Атаки
107
115
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
3
11
Удары в створ ворот
3
0

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Andrea Mazzer ().

икон Карточки

За последние 1 матчей судья показал 3 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 1 матчей) Andrea Mazzer назначал пенальти

Игры 11 тур
27.10.2025
Inter Milan U23
0:1
Читтаделла
Завершен
26.10.2025
Про Патрия
0:0
A.C. Ospitaletto
Завершен
26.10.2025
Джана Эрминьо
1:1
Alcione Milano
Завершен
26.10.2025
Про Верчелли
2:0
Пергокрема
Завершен
26.10.2025
Тренто
1:1
Виченца
Завершен
25.10.2025
Арциньяно Валькиампо
3:3
Люмеццане
Завершен
24.10.2025
Новара
1:1
Виртус
Завершен
Комментарии к матчу
