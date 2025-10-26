Смотреть онлайн Про Верчелли - Пергокрема 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Лега Про - Группа A: Про Верчелли — Пергокрема, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Сильвио Пиола. Судить этот матч будет Andrea Mazzer.
Превью матча Про Верчелли — Пергокрема
Команда Про Верчелли в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 14-15. Команда Пергокрема, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 15-9. Команда Про Верчелли в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Пергокрема забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Andrea Mazzer ().
За последние 1 матчей судья показал 3 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 1 матчей) Andrea Mazzer назначал пенальти