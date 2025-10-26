Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Джана Эрминьо - Alcione Milano 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Лега Про - Группа A: Джана ЭрминьоAlcione Milano, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio comunale Citta di Gorgonzola. Судить этот матч будет Andrea Bortolussi.

МСК, 11 тур, Стадион: Stadio comunale Citta di Gorgonzola
Италия - Лега Про - Группа A
Джана Эрминьо
27'
Завершен
1 : 1
26 октября 2025
Alcione Milano
45+4'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Giana Erminio icon
27'
Alcione Milano icon
45+4'
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Giana Erminio - Угловой
4'
Угловой
Giana Erminio - Угловой
5'
Угловой
Giana Erminio - Угловой
14'
Угловой
Giana Erminio - Угловой
24'
Угловой
Giana Erminio - Угловой
27'
Giana Erminio - 1-ый Гол
42'
Угловой
Giana Erminio - Угловой
43'
Угловой
Giana Erminio - Угловой
45+4'
Alcione Milano - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
54'
Угловой
Giana Erminio - Угловой
76'
Угловой
Giana Erminio - Угловой
84'
Угловой
Giana Erminio - Угловой
86'
Угловой
Giana Erminio - Угловой
90+5'
Угловой
Giana Erminio - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Джана Эрминьо — Alcione Milano

Команда Джана Эрминьо в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 4-13. Команда Alcione Milano, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-10. Команда Джана Эрминьо в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Alcione Milano забивает 1, пропускает 1.

Джана Эрминьо Джана Эрминьо
14
Италия
Matteo Marotta
26
Италия
Martin Previtali
5
Италия
Alessandro Berretta
10
Италия
Alessandro Lamesta
3
Италия
Tomasso Nucifero
27
Италия
Mattia Alborghetti
1
Италия
Alexander Zenti
9
Нигерия
Franklyn Akammadu
7
Италия
Daniele Pinto
6
Италия
Лука Ферри
33
Италия
Альберти
Тренер
Доминиканская Республика
Эдвардс Виницио Эспинал Марте
Alcione Milano Alcione Milano
73
Италия
Giulio Scuderi
18
Франция
Emerick Lopes
22
Италия
Federico Agazzi
10
Франция
Jonathan Pitou
5
Италия
Armando Miculi
23
Италия
Giorgio Galli
6
Италия
Daniele Ciappellano
11
Италия
Фабио Морселли
8
Италия
Маттиа Мурони
31
Италия
Мичеле Маркони
25
Италия
Filippo Pirola
Тренер
Италия
Giovanni Cusatis

Статистика матча

Владение мячом
Джана Эрминьо Джана Эрминьо
47%
Alcione Milano Alcione Milano
53%
Атаки
99
103
Угловые
12
0
Удары мимо ворот
6
4
Удары в створ ворот
3
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Andrea Bortolussi (Италия).

икон Карточки

За последние 3 матчей судья показал 10 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.3 за матч) и 1 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 67% (2 из 3 матчей) Andrea Bortolussi назначал пенальти

Игры 11 тур
27.10.2025
Inter Milan U23
0:1
Читтаделла
Завершен
26.10.2025
Про Патрия
0:0
A.C. Ospitaletto
Завершен
26.10.2025
Джана Эрминьо
1:1
Alcione Milano
Завершен
26.10.2025
Про Верчелли
2:0
Пергокрема
Завершен
26.10.2025
Тренто
1:1
Виченца
Завершен
25.10.2025
Арциньяно Валькиампо
3:3
Люмеццане
Завершен
24.10.2025
Новара
1:1
Виртус
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Партизан Партизан
14 Ноября
22:00
Ильвес Ильвес
Таппара Таппара
14 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA