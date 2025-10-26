Смотреть онлайн Джана Эрминьо - Alcione Milano 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Лега Про - Группа A: Джана Эрминьо — Alcione Milano, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio comunale Citta di Gorgonzola. Судить этот матч будет Andrea Bortolussi.
Превью матча Джана Эрминьо — Alcione Milano
Команда Джана Эрминьо в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 4-13. Команда Alcione Milano, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-10. Команда Джана Эрминьо в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Alcione Milano забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Andrea Bortolussi (Италия).
За последние 3 матчей судья показал 10 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.3 за матч) и 1 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 67% (2 из 3 матчей) Andrea Bortolussi назначал пенальти