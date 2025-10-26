Превью матча Про Патрия — A.C. Ospitaletto

Команда Про Патрия в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 11-19. Команда A.C. Ospitaletto, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 8-13. Команда Про Патрия в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. A.C. Ospitaletto забивает 1, пропускает 1.