26.10.2025

Смотреть онлайн Про Патрия - A.C. Ospitaletto 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Лега Про - Группа A: Про ПатрияA.C. Ospitaletto, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Карло Сперони. Судить этот матч будет Gerardo Simone Caruso.

МСК, 11 тур, Стадион: Стадион Карло Сперони
Италия - Лега Про - Группа A
Про Патрия
Завершен
0 : 0
26 октября 2025
A.C. Ospitaletto
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
2'
Угловой
A.C. Ospitaletto - Угловой
4'
Угловой
A.C. Ospitaletto - Угловой
10'
Угловой
Про Патрия - Угловой
24'
Угловой
A.C. Ospitaletto - Угловой
27'
Угловой
A.C. Ospitaletto - Угловой
28'
Угловой
A.C. Ospitaletto - Угловой
37'
Угловой
A.C. Ospitaletto - Угловой
46'
Угловой
Про Патрия - Угловой
50'
Угловой
A.C. Ospitaletto - Угловой
56'
Угловой
Про Патрия - Угловой
64'
Угловой
Про Патрия - Угловой
83'
Угловой
Про Патрия - Угловой
87'
Угловой
A.C. Ospitaletto - Угловой
Превью матча Про Патрия — A.C. Ospitaletto

Команда Про Патрия в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 11-19. Команда A.C. Ospitaletto, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 8-13. Команда Про Патрия в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. A.C. Ospitaletto забивает 1, пропускает 1.

Про Патрия Про Патрия
8
Италия
Андреа Скьявоне
1
Италия
William Rovida
80
Италия
Niccolò Bagatti
39
Италия
Mattia Motolese
25
Италия
Davide Ferri
4
Италия
Pietro Reggiori
14
Италия
Giorgio Citterio
10
Италия
Фердинандо Мастройанни
9
Италия
Поль Акпан Удо
93
Италия
Christian Dimarco
26
Италия
Маси
Тренер
Италия
Леандро Греко
A.C. Ospitaletto A.C. Ospitaletto
43
Италия
Mattia Guarneri
28
Италия
Мичел Панатти
9
Италия
Francesco Gobbi
99
Италия
Marco Bertoli
17
Эстония
Georgi Tunjov
6
Италия
Марселло Поссенти
16
Италия
Matteo Gualandris
12
Италия
Luca Sonzogni
2
Италия
Samuele Regazzetti
33
Албания
Samuele Sina
4
Италия
Riccardo Nessi
Тренер
Италия
Andrea Quaresmini

Статистика матча

Владение мячом
Про Патрия Про Патрия
49%
A.C. Ospitaletto A.C. Ospitaletto
51%
Атаки
106
98
Угловые
5
8
Удары мимо ворот
5
7
Удары в створ ворот
1
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Gerardo Simone Caruso ().

икон Карточки

За последние 3 матчей судья показал 12 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 3 матчей) Gerardo Simone Caruso назначал пенальти

Игры 11 тур
27.10.2025
Inter Milan U23
0:1
Читтаделла
Завершен
26.10.2025
Про Патрия
0:0
A.C. Ospitaletto
Завершен
26.10.2025
Джана Эрминьо
1:1
Alcione Milano
Завершен
26.10.2025
Про Верчелли
2:0
Пергокрема
Завершен
26.10.2025
Тренто
1:1
Виченца
Завершен
25.10.2025
Арциньяно Валькиампо
3:3
Люмеццане
Завершен
24.10.2025
Новара
1:1
Виртус
Завершен
Комментарии к матчу
