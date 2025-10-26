Смотреть онлайн Про Патрия - A.C. Ospitaletto 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Лега Про - Группа A: Про Патрия — A.C. Ospitaletto, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Карло Сперони. Судить этот матч будет Gerardo Simone Caruso.
Превью матча Про Патрия — A.C. Ospitaletto
Команда Про Патрия в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 11-19. Команда A.C. Ospitaletto, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 8-13. Команда Про Патрия в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. A.C. Ospitaletto забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Gerardo Simone Caruso ().
За последние 3 матчей судья показал 12 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 3 матчей) Gerardo Simone Caruso назначал пенальти