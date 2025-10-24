Смотреть онлайн Новара - Виртус 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Лега Про - Группа A: Новара — Виртус, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Сильвио Пиола. Судить этот матч будет Andrea Zoppi.
Превью матча Новара — Виртус
Команда Новара в последних 10 матчах одержала 1 победа , 6 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 6-8.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Andrea Zoppi (Италия).
За последние 4 матчей судья показал 20 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5 за матч) и 2 красных (в среднем 0.5 за матч)
В 25% (1 из 4 матчей) Andrea Zoppi назначал пенальти