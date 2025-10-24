Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Новара - Виртус 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Лега Про - Группа A: НовараВиртус, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Сильвио Пиола. Судить этот матч будет Andrea Zoppi.

МСК, 11 тур, Стадион: Сильвио Пиола
Италия - Лега Про - Группа A
Новара
42'
Завершен
1 : 1
24 октября 2025
Виртус
20'
Виртус icon
20'
Новара icon
42'
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Новара - Угловой
18'
Угловой
Новара - Угловой
20'
Виртус - 1-ый Гол
41'
Угловой
Новара - Угловой
42'
Новара - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
49'
Угловой
Новара - Угловой
49'
Угловой
Новара - Угловой
55'
Угловой
Новара - Угловой
71'
Угловой
Виртус - Угловой
84'
Угловой
Новара - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Новара — Виртус

Команда Новара в последних 10 матчах одержала 1 победа , 6 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 6-8.

Новара Новара
8
Италия
Leonardo Di Cosmo
70
Италия
Andrea Valdesi
99
Италия
Gianmarco Basso
15
Италия
Omar Khailoti
10
Италия
Christian Donadio
1
Италия
Elia Boseggia
9
Италия
Thomas Alberti
21
Италия
Роберто Раньери
5
Италия
Давиде Бертончини
17
Германия
Davide Dell Erba
7
Италия
Эрик Ланини
Тренер
Италия
Andrea Zanchetta
Виртус Виртус
75
Италия
Matteo Bassi
23
Италия
Francesco Toffanin
30
Италия
Christian Gatti
9
Италия
Микаэль Де Марки
6
Италия
Мануэль Даффара
22
Гамбия
Sheikh Sibi
39
Италия
Tommaso Mancini
5
Италия
Federico Fanini
95
Италия
Luca Munaretti
29
Италия
Filippo Saiani
80
Италия
Данило Булеварди
Тренер
Италия
Luigi Fresco

Статистика матча

Владение мячом
Новара Новара
55%
Виртус Виртус
45%
Атаки
126
96
Угловые
7
1
Удары мимо ворот
8
8
Удары в створ ворот
7
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Andrea Zoppi (Италия).

икон Карточки

За последние 4 матчей судья показал 20 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5 за матч) и 2 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 25% (1 из 4 матчей) Andrea Zoppi назначал пенальти

Игры 11 тур
27.10.2025
Inter Milan U23
0:1
Читтаделла
Завершен
26.10.2025
Про Патрия
0:0
A.C. Ospitaletto
Завершен
26.10.2025
Джана Эрминьо
1:1
Alcione Milano
Завершен
26.10.2025
Про Верчелли
2:0
Пергокрема
Завершен
26.10.2025
Тренто
1:1
Виченца
Завершен
25.10.2025
Арциньяно Валькиампо
3:3
Люмеццане
Завершен
24.10.2025
Новара
1:1
Виртус
Завершен
