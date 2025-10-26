Смотреть онлайн Тренто - Виченца 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Лега Про - Группа A: Тренто — Виченца, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Briamasco. Судить этот матч будет Mattia Ubaldi.
Превью матча Тренто — Виченца
Команда Тренто в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 11-12. Команда Виченца, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 18-6. Команда Тренто в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Виченца забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Mattia Ubaldi (Италия).
За последние 4 матчей судья показал 18 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.5 за матч) и 4 красных (в среднем 1 за матч)
В 50% (2 из 4 матчей) Mattia Ubaldi назначал пенальти