26.10.2025

Смотреть онлайн Тренто - Виченца 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Лега Про - Группа A: ТрентоВиченца, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Briamasco. Судить этот матч будет Mattia Ubaldi.

МСК, 11 тур, Стадион: Stadio Briamasco
Италия - Лега Про - Группа A
Тренто
39'
Завершен
1 : 1
26 октября 2025
Виченца
23'
Виченца icon
23'
Тренто icon
39'
Счет после первого тайма 1:1 : 1,2
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,2
Текстовая трансляция
23'
Виченца - 1-ый Гол
27'
Угловой
Виченца - Угловой
33'
Угловой
Тренто - Угловой
39'
Тренто - 2-ой Гол
45+2'
Угловой
Тренто - Угловой
45+3'
Угловой
Тренто - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 1,2
52'
Угловой
Виченца - Угловой
56'
Угловой
Тренто - Угловой
60'
Угловой
Тренто - Угловой
72'
Угловой
Виченца - Угловой
72'
Угловой
Виченца - Угловой
75'
Угловой
Виченца - Угловой
82'
Угловой
Виченца - Угловой
90'
Угловой
Виченца - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,2

Превью матча Тренто — Виченца

Команда Тренто в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 11-12. Команда Виченца, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 18-6. Команда Тренто в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Виченца забивает 2, пропускает 1.

Тренто Тренто
8
Италия
Даниэле Каппеллетти
7
Италия
Кристиан Капоне
27
Италия
Daniele Triacca
22
Италия
Michele Tommasi
28
Италия
Christian Corradi
24
Италия
Никола Даль Монте
11
Италия
Jacopo Pellegrini
10
Италия
Pasquale Giannotti
23
Италия
Cristian Aucelli
5
Италия
Mattia Ronald Sangalli
44
Италия
Mattia Maffei
Тренер
Италия
Luca Tabbiani
Виченца Виченца
44
Италия
Raul Talarico
27
Италия
Thomas Sandon
28
Италия
Lorenzo Caferri
16
Италия
Riccardo Gagno
99
Италия
Маттиа Витале
14
Италия
Джузеппе Куомо
23
Италия
Francesco Benassai
4
Италия
Карраро Марко
7
Италия
Никола Раути
32
Италия
Филиппо Коста
9
Италия
Клаудио Морра
Тренер
Италия
Фабио Галло

Статистика матча

Владение мячом
Тренто Тренто
61%
Виченца Виченца
39%
Атаки
137
105
Угловые
5
7
Удары мимо ворот
8
5
Удары в створ ворот
5
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Mattia Ubaldi (Италия).

икон Карточки

За последние 4 матчей судья показал 18 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.5 за матч) и 4 красных (в среднем 1 за матч)

icon Пенальти

В 50% (2 из 4 матчей) Mattia Ubaldi назначал пенальти

Игры 11 тур
27.10.2025
Inter Milan U23
0:1
Читтаделла
Завершен
26.10.2025
Про Патрия
0:0
A.C. Ospitaletto
Завершен
26.10.2025
Джана Эрминьо
1:1
Alcione Milano
Завершен
26.10.2025
Про Верчелли
2:0
Пергокрема
Завершен
26.10.2025
Тренто
1:1
Виченца
Завершен
25.10.2025
Арциньяно Валькиампо
3:3
Люмеццане
Завершен
24.10.2025
Новара
1:1
Виртус
Завершен
