Превью матча Тренто — Виченца

Команда Тренто в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 11-12. Команда Виченца, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 18-6. Команда Тренто в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Виченца забивает 2, пропускает 1.