Смотреть онлайн Арциньяно Валькиампо - Люмеццане 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Лега Про - Группа A: Арциньяно Валькиампо — Люмеццане, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Tommaso Dal Molin Stadium. Судить этот матч будет Simone Gavini.
Превью матча Арциньяно Валькиампо — Люмеццане
Команда Арциньяно Валькиампо в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-12. Команда Люмеццане, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 8 поражений с разницей мячей 9-21. Команда Арциньяно Валькиампо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Люмеццане забивает 1, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Simone Gavini (Италия).
За последние 3 матчей судья показал 12 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 1 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 0% (0 из 3 матчей) Simone Gavini назначал пенальти