Превью матча Арциньяно Валькиампо — Люмеццане

Команда Арциньяно Валькиампо в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-12. Команда Люмеццане, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 8 поражений с разницей мячей 9-21. Команда Арциньяно Валькиампо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Люмеццане забивает 1, пропускает 2.