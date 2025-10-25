Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Арциньяно Валькиампо - Люмеццане 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Лега Про - Группа A: Арциньяно ВалькиампоЛюмеццане, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Tommaso Dal Molin Stadium. Судить этот матч будет Simone Gavini.

МСК, 11 тур, Стадион: Tommaso Dal Molin Stadium
Италия - Лега Про - Группа A
Арциньяно Валькиампо
19'
45+1'
55'
Завершен
3 : 3
25 октября 2025
Люмеццане
42'
65'
83'
Arzignano Valchiampo icon
19'
Люмеццане icon
42'
Arzignano Valchiampo icon
45+1'
Счет после первого тайма 2:1
Arzignano Valchiampo icon
55'
Люмеццане icon
65'
Люмеццане icon
83'
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Люмеццане - Угловой
15'
Угловой
Arzignano Valchiampo - Угловой
19'
Arzignano Valchiampo - 1-ый Гол
42'
Люмеццане - 2-ой Гол
45+1'
Угловой
Arzignano Valchiampo - Угловой
45+1'
Arzignano Valchiampo - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1
55'
Arzignano Valchiampo - 4-ый Гол
58'
Угловой
Люмеццане - Угловой
59'
Угловой
Люмеццане - Угловой
65'
Люмеццане - 5-ый Гол
81'
Угловой
Люмеццане - Угловой
83'
Люмеццане - 6-ый Гол
90+4'
Угловой
Arzignano Valchiampo - Угловой
90+5'
Угловой
Arzignano Valchiampo - Угловой

Превью матча Арциньяно Валькиампо — Люмеццане

Команда Арциньяно Валькиампо в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-12. Команда Люмеццане, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 8 поражений с разницей мячей 9-21. Команда Арциньяно Валькиампо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Люмеццане забивает 1, пропускает 2.

Арциньяно Валькиампо Арциньяно Валькиампо
10
Италия
Маттиа Минессо
13
Италия
Fabio Cariolato
5
Италия
Stefano Rossoni
9
Италия
Andrea Mattioli
33
Италия
Andrea Boffelli
6
Албания
Эральд Лакти
22
Италия
Filippo Manfrin
4
Италия
Riccardo Chiarello
16
Италия
Mirco Moretti
23
Италия
Edoardo Bernardi
15
Италия
Бианки
Тренер
Италия
Giuseppe Bianchini
Люмеццане Люмеццане
50
Италия
Giacomo Drago
9
Италия
Альфредо Доннарумма
23
Италия
М. Москати
5
Samuele D'Agostino
95
Италия
Matteo Motta
7
Италия
Matteo Ferro
8
Италия
Мишель Рокка
10
Италия
Manuele Malotti
15
Сенегал
Maissa Ndiaye
17
Италия
Davide De Marino
19
Италия
Маттиа Еугенио Роландо
Тренер
Италия
Эмануэль Тройсе

Статистика матча

Владение мячом
Арциньяно Валькиампо Арциньяно Валькиампо
42%
Люмеццане Люмеццане
58%
Атаки
56
54
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
5
9
Удары в створ ворот
6
8

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Simone Gavini (Италия).

икон Карточки

За последние 3 матчей судья показал 12 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 1 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 3 матчей) Simone Gavini назначал пенальти

Игры 11 тур
27.10.2025
Inter Milan U23
0:1
Читтаделла
Завершен
26.10.2025
Про Патрия
0:0
A.C. Ospitaletto
Завершен
26.10.2025
Джана Эрминьо
1:1
Alcione Milano
Завершен
26.10.2025
Про Верчелли
2:0
Пергокрема
Завершен
26.10.2025
Тренто
1:1
Виченца
Завершен
25.10.2025
Арциньяно Валькиампо
3:3
Люмеццане
Завершен
24.10.2025
Новара
1:1
Виртус
Завершен
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA