Смотреть онлайн Kaltenkirchener Turnerschaft - СВ Пройссен 09 Райнфельд 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Шлезвиг-Гольштейн: Kaltenkirchener Turnerschaft — СВ Пройссен 09 Райнфельд, 15 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
Превью матча Kaltenkirchener Turnerschaft — СВ Пройссен 09 Райнфельд
Команда Kaltenkirchener Turnerschaft в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 16-21.