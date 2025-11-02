Смотреть онлайн ФК Тодесфельде - Эйхеде 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Шлезвиг-Гольштейн: ФК Тодесфельде — Эйхеде, 15 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Joda-Sportpark.
Превью матча ФК Тодесфельде — Эйхеде
Команда ФК Тодесфельде в последних 10 матчах одержала 9 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 26-9. Команда Эйхеде, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 20-10. Команда ФК Тодесфельде в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Эйхеде забивает 2, пропускает 1.