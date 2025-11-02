Смотреть онлайн Mtsv Hohenwestedt - Ойтин 08 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Шлезвиг-Гольштейн: Mtsv Hohenwestedt — Ойтин 08, 15 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе MTSV Hohenwestedt Field.
Превью матча Mtsv Hohenwestedt — Ойтин 08
Команда Mtsv Hohenwestedt в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 16-22. Команда Ойтин 08, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 8-19. Команда Mtsv Hohenwestedt в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Ойтин 08 забивает 1, пропускает 2.