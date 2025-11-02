Превью матча Mtsv Hohenwestedt — Ойтин 08

Команда Mtsv Hohenwestedt в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 16-22. Команда Ойтин 08, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 8-19. Команда Mtsv Hohenwestedt в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Ойтин 08 забивает 1, пропускает 2.