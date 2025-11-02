Превью матча Ольденбургер — ПСВ Неумюнстер

Команда Ольденбургер в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 15-30. Команда ПСВ Неумюнстер, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 24-16. Команда Ольденбургер в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. ПСВ Неумюнстер забивает 2, пропускает 2.