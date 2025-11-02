Смотреть онлайн Phonix Lubeck II - Хейд 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Шлезвиг-Гольштейн: Phonix Lubeck II — Хейд, 15 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
Превью матча Phonix Lubeck II — Хейд
Команда Phonix Lubeck II в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 21-16. Команда Хейд, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 18-22. Команда Phonix Lubeck II в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Хейд забивает 2, пропускает 2.