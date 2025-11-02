Смотреть онлайн Неумюнстер - TSV Nordmark Satrup 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Шлезвиг-Гольштейн: Неумюнстер — TSV Nordmark Satrup, 15 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Grümmi-Arena.
Превью матча Неумюнстер — TSV Nordmark Satrup
Команда Неумюнстер в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 20-25. Команда TSV Nordmark Satrup, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 13-16. Команда Неумюнстер в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. TSV Nordmark Satrup забивает 1, пропускает 2.