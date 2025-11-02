Смотреть онлайн FC Viktoria 89 Berlin (W) - Бавария II (жен) 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Бундеслига II - Женщины: FC Viktoria 89 Berlin (W) — Бавария II (жен), 9 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ostpreussendamm 3-17.
Превью матча FC Viktoria 89 Berlin (W) — Бавария II (жен)
Команда FC Viktoria 89 Berlin (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 5-4. Команда Бавария II (жен), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 8-19. Команда FC Viktoria 89 Berlin (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Бавария II (жен) забивает 1, пропускает 2.