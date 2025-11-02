Смотреть онлайн Андернах (жен) - Айнтрахт Франкфурт II (жен) 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Бундеслига II - Женщины: Андернах (жен) — Айнтрахт Франкфурт II (жен), 9 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion am Bassenheimer Weg.
Превью матча Андернах (жен) — Айнтрахт Франкфурт II (жен)
Команда Андернах (жен) в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 16-17. Команда Айнтрахт Франкфурт II (жен), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 7-11. Команда Андернах (жен) в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Айнтрахт Франкфурт II (жен) забивает 1, пропускает 1.