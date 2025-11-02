Превью матча Андернах (жен) — Айнтрахт Франкфурт II (жен)

Команда Андернах (жен) в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 16-17. Команда Айнтрахт Франкфурт II (жен), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 7-11. Команда Андернах (жен) в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Айнтрахт Франкфурт II (жен) забивает 1, пропускает 1.