Смотреть онлайн Турбине (жен) - Вольфсбург II (жен) 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Бундеслига II - Женщины: Турбине (жен) — Вольфсбург II (жен), 9 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Карл-Либкнехт.
Превью матча Турбине (жен) — Вольфсбург II (жен)
Команда Турбине (жен) в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 14-17. Команда Вольфсбург II (жен), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 18-17. Команда Турбине (жен) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Вольфсбург II (жен) забивает 2, пропускает 2.