Превью матча Турбине (жен) — Вольфсбург II (жен)

Команда Турбине (жен) в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 14-17. Команда Вольфсбург II (жен), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 18-17. Команда Турбине (жен) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Вольфсбург II (жен) забивает 2, пропускает 2.