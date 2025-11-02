Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Бундеслига II - Женщины : Санд — Меппен , 9 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Orsay Stadion .

Превью матча Санд — Меппен

Команда Санд в последних 10 матчах одержала 8 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 29-8. Команда Меппен, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 16-8. Команда Санд в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Меппен забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 сентября 2025 на поле команды Меппен, в том матче победу одержали гостьи.