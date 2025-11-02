Смотреть онлайн VfB Stuttgart Women - VfR Warbeyen Women 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Бундеслига II - Женщины: VfB Stuttgart Women — VfR Warbeyen Women, 9 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
Превью матча VfB Stuttgart Women — VfR Warbeyen Women
Команда VfB Stuttgart Women в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 21-12. Команда VfR Warbeyen Women, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 14-39. Команда VfB Stuttgart Women в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. VfR Warbeyen Women забивает 1, пропускает 4.