Превью матча Mainz Women — Borussia M'gladbach (W)

Команда Mainz Women в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 16-15. Команда Borussia M'gladbach (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 9-14. Команда Mainz Women в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Borussia M'gladbach (W) забивает 1, пропускает 1.