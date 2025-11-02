Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Mainz Women - Borussia M'gladbach (W) 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Бундеслига II - Женщины: Mainz WomenBorussia M'gladbach (W), 9 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

МСК, 9 тур
Германия - Бундеслига II - Женщины
Mainz Women
Завершен
3 : 0
02 ноября 2025
Borussia M'gladbach (W)
Смотреть онлайн
Превью матча Mainz Women — Borussia M'gladbach (W)

Команда Mainz Women в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 16-15. Команда Borussia M'gladbach (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 9-14. Команда Mainz Women в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Borussia M'gladbach (W) забивает 1, пропускает 1.

Игры 9 тур
02.11.2025
FC Viktoria 89 Berlin (W)
7:0
Бавария II (жен)
Завершен
02.11.2025
Mainz Women
3:0
Borussia M'gladbach (W)
Завершен
02.11.2025
VfB Stuttgart Women
7:2
VfR Warbeyen Women
Завершен
02.11.2025
Турбине (жен)
1:3
Вольфсбург II (жен)
Завершен
02.11.2025
Санд
0:3
Меппен
Завершен
02.11.2025
Андернах (жен)
0:0
Айнтрахт Франкфурт II (жен)
Завершен
Комментарии к матчу
