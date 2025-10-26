Смотреть онлайн Левадиакос - Арис Салоники 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Греция — Чемпионат Греции по футболу. Суперлига 1: Левадиакос — Арис Салоники, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Левадия. Судить этот матч будет Alexandros Tsakalidis.
Превью матча Левадиакос — Арис Салоники
Команда Левадиакос в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 22-10. Команда Арис Салоники, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 13-8. Команда Левадиакос в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Арис Салоники забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Alexandros Tsakalidis (Греция).
За последние 5 матчей судья показал 23 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 40% (2 из 5 матчей) Alexandros Tsakalidis назначал пенальти