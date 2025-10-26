Превью матча Левадиакос — Арис Салоники

Команда Левадиакос в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 22-10. Команда Арис Салоники, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 13-8. Команда Левадиакос в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Арис Салоники забивает 1, пропускает 1.