26.10.2025

Смотреть онлайн Левадиакос - Арис Салоники 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГрецияЧемпионат Греции по футболу. Суперлига 1: ЛевадиакосАрис Салоники, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Левадия. Судить этот матч будет Alexandros Tsakalidis.

МСК, 8 тур, Стадион: Левадия
Чемпионат Греции по футболу. Суперлига 1
Левадиакос
Fabricio Gabriel Pedrozo 60'
Завершен
1 : 1
26 октября 2025
Арис Салоники
Panagiotis Liagas 10'
Panagiotis Liagas icon
10'
Счет после первого тайма 0:1
Fabricio Gabriel Pedrozo icon
60'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
10'
Liagas - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
52'
Угловой
Левадиакос - Угловой
54'
Угловой
Арис Салоники - Угловой
55'
Угловой
Левадиакос - Угловой
57'
Угловой
Левадиакос - Угловой
59'
Угловой
Арис Салоники - Угловой
60'
Fabricio Gabriel Pedrozo - 2-ой Гол
66'
Угловой
Левадиакос - Угловой
74'
Угловой
Арис Салоники - Угловой
76'
Угловой
Левадиакос - Угловой
80'
Угловой
Арис Салоники - Угловой
86'
Угловой
Арис Салоники - Угловой
90+1'
Угловой
Арис Салоники - Угловой
90+4'
Угловой
Арис Салоники - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Левадиакос — Арис Салоники

Команда Левадиакос в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 22-10. Команда Арис Салоники, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 13-8. Команда Левадиакос в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Арис Салоники забивает 1, пропускает 1.

Левадиакос Левадиакос
12
Россия
Юрий Лодыгин
6
Греция
Triantafyllos Tsapras
24
Греция
Panagiotis Liagas
2
Греция
Georgios Marios Katris
3
Греция
Panagiotis Vichos
18
Кипр
Иоаннис Кости
23
Албания
Enis Cokaj
34
Аргентина
Себастьян Паласиос
15
Аргентина
Fabricio Gabriel Pedrozo
11
Аргентина
Guillermo Balzi
31
Греция
Panagiotis Symelidis
Тренер
Греция
Никос Пападопулос
Арис Салоники Арис Салоники
13
Греция
Сократис Диудис
92
Франция
Линдсай Росе
20
Швеция
Ноах Сонко Сундберг
24
Португалия
Педру Альваро
97
Финляндия
Фредрик Йенсен
10
Сербия
Урош Рачич
6
Греция
Костас Галанопулос
8
Испания
Monchu
15
Испания
Альваро Техеро
80
Испания
Лорен Морон
19
Франция
Migouel Alfarela
Тренер
Испания
Маноло Хименез

Статистика матча

Владение мячом
Левадиакос Левадиакос
69%
Арис Салоники Арис Салоники
31%
Атаки
117
66
Угловые
5
7
Фолы
14
17
Удары (всего)
9
5
Удары мимо ворот
11
8
Удары в створ ворот
4
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Alexandros Tsakalidis (Греция).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 23 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 40% (2 из 5 матчей) Alexandros Tsakalidis назначал пенальти

