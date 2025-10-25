Смотреть онлайн Крит - Атромитос 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Греция — Чемпионат Греции по футболу. Суперлига 1: Крит — Атромитос, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Пагритио. Судить этот матч будет Spyridon Zampalas.
Превью матча Крит — Атромитос
Команда Крит в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-13. Команда Атромитос, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 10-12. Команда Крит в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Атромитос забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Spyridon Zampalas (Греция).
За последние 3 матчей судья показал 15 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5 за матч) и 2 красных (в среднем 0.7 за матч)
В 33% (1 из 3 матчей) Spyridon Zampalas назначал пенальти