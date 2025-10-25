Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Крит - Атромитос 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГрецияЧемпионат Греции по футболу. Суперлига 1: КритАтромитос, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Пагритио. Судить этот матч будет Spyridon Zampalas.

МСК, 8 тур, Стадион: Пагритио
Чемпионат Греции по футболу. Суперлига 1
Крит
Эдди Энтони Сальседо Мора 15'
Завершен
1 : 3
25 октября 2025
Атромитос
Denzel Jubitana 34'
Athanasios Karamanis 71'
Огньен Озегович 90+4'
Эдди Энтони Сальседо Мора icon
15'
Denzel Jubitana icon
34'
Счет после первого тайма 1:1 : 2,2
Athanasios Karamanis icon
71'
Огньен Озегович icon
90+4'
Матч закончился со счётом 1:3 : 2,2
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Атромитос - Угловой
15'
Эдди Энтони Сальседо Мора - 1-ый Гол
18'
Угловой
Атромитос - Угловой
18'
Угловой
Атромитос - Угловой
28'
Угловой
Атромитос - Угловой
32'
Угловой
Атромитос - Угловой
34'
Denzel Jubitana - 2-ой Гол
43'
Угловой
Атромитос - Угловой
45+1'
Угловой
Крит - Угловой
45+3'
Угловой
Атромитос - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 2,2
51'
Угловой
Крит - Угловой
56'
Угловой
Атромитос - Угловой
71'
Athanasios Karamanis - 3-ий Гол
88'
Угловой
Крит - Угловой
89'
Угловой
Крит - Угловой
90+4'
Огньен Озегович - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:3 : 2,2

Превью матча Крит — Атромитос

Команда Крит в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-13. Команда Атромитос, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 10-12. Команда Крит в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Атромитос забивает 1, пропускает 1.

Крит Крит
31
Греция
Nikolaos Christogeorgos
4
Греция
Николаос Маринакис
2
Хорватия
Крешимир Кризманич
24
Греция
Василиос Ламбропулос
34
Уругвай
Kevin Lewis
6
Греция
Zisis Karachalios
21
Греция
Giannis Apostolakis
27
Грузия
Levan Shengelia
10
Аргентина
Хуан Ангел Нейра
18
Аргентина
Thiago Nuss
9
Италия
Эдди Энтони Сальседо Мора
Тренер
Сербия
Милан Раставац
Атромитос Атромитос
1
Греция
Элефтериос Чутесиотис
44
Греция
Dimitrios Tsakmakis
4
Греция
Dimitrios Stavropoulos
70
Бразилия
Mansur
12
Греция
Mattheos Mountes
8
Австрия
Петер Мичорл
92
Франция
Сэмюэл Мутуссами
16
Греция
Georgios Papadopoulos
32
Германия
Макана Баку
19
Греция
Panagiotis Tsantilas
11
Бельгия
Denzel Jubitana
Тренер
Греция
Леонидас Воколос

Статистика матча

Владение мячом
Крит Крит
43%
Атромитос Атромитос
57%
Атаки
87
80
Угловые
4
8
Фолы
13
18
Удары (всего)
9
9
Удары мимо ворот
16
7
Удары в створ ворот
2
8

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Spyridon Zampalas (Греция).

икон Карточки

За последние 3 матчей судья показал 15 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5 за матч) и 2 красных (в среднем 0.7 за матч)

icon Пенальти

В 33% (1 из 3 матчей) Spyridon Zampalas назначал пенальти

