Смотреть онлайн Крит - Атромитос 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Греция — Чемпионат Греции по футболу. Суперлига 1: Крит — Атромитос, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Пагритио. Судить этот матч будет Spyridon Zampalas.