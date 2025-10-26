Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Олимпиакос - АЕК 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГрецияЧемпионат Греции по футболу. Суперлига 1: ОлимпиакосАЕК, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Караискакис. Судить этот матч будет Тобиас Штилер.

МСК, 8 тур, Стадион: Караискакис
Чемпионат Греции по футболу. Суперлига 1
Олимпиакос
Аюб Эль-Кааби 33'
Мехди Тареми 67'
Завершен
2 : 0
26 октября 2025
АЕК
Аюб Эль-Кааби icon
33'
Счет после первого тайма 1:0
Мехди Тареми icon
67'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
16'
Угловой
Олимпиакос - Угловой
33'
Аюб Эль-Кааби - 1-ый Гол
37'
Угловой
Олимпиакос - Угловой
37'
Угловой
Олимпиакос - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
58'
Угловой
Олимпиакос - Угловой
61'
Угловой
АЕК - Угловой
61'
Угловой
АЕК - Угловой
67'
Мехди Тареми - 2-ой Гол
90+1'
Угловой
АЕК - Угловой
90+2'
Угловой
АЕК - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Олимпиакос — АЕК

Команда Олимпиакос в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 8-11. Команда АЕК, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 18-9. Команда Олимпиакос в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. АЕК забивает 2, пропускает 1.

Олимпиакос Олимпиакос
88
Греция
Константинос Цолакис
23
Бразилия
Rodinei
45
Греция
Такис Рецос
5
Италия
Lorenzo Pirola
3
Аргентина
Франциско Ортега
8
Португалия
Diogo Andre Santos Nascimento
96
Греция
Christos Mouzakitis
10
Португалия
Желсон Мартинш
22
Португалия
Чикиньо
56
Португалия
Даниэл Поденсе
9
Марокко
Аюб Эль-Кааби
Тренер
Испания
Хосе Луис Мендилибар
АЕК АЕК
1
Албания
Томас Стракоша
8
Сербия
Мият Гацинович
2
Франция
Харольд Мукуди
44
Португалия
Филипе Релвас
29
Англия
Джэймс Пенрайс
13
Мексика
Орбелин Пинеда
18
Румыния
Рэзван Марин
17
Греция
Dimitrios Kaloskamis
10
Португалия
Жоау Мариу
11
Бельгия
Абубакари Койта
9
Сербия
Лука Йович
Тренер
Сербия
Марко Николич

Статистика матча

Владение мячом
Олимпиакос Олимпиакос
48%
АЕК АЕК
52%
Атаки
91
94
Угловые
4
4
Фолы
6
10
Удары (всего)
7
1
Удары мимо ворот
7
5
Удары в створ ворот
5
0

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Тобиас Штилер (Германия).

икон Карточки

За последние 10 матчей судья показал 36 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.6 за матч) и 3 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 50% (5 из 10 матчей) Тобиас Штилер назначал пенальти

Игры 8 тур
26.10.2025
Олимпиакос
2:0
АЕК
Завершен
26.10.2025
ПАОК Салоники
3:0
Волос НПС
Завершен
26.10.2025
Панатинаикос
2:0
Триполис
Завершен
26.10.2025
Левадиакос
1:1
Арис Салоники
Завершен
25.10.2025
Крит
1:3
Атромитос
Завершен
25.10.2025
Пансераикос
0:2
Лариса
Завершен
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA