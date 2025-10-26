Смотреть онлайн Олимпиакос - АЕК 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Греция — Чемпионат Греции по футболу. Суперлига 1: Олимпиакос — АЕК, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Караискакис. Судить этот матч будет Тобиас Штилер.
Превью матча Олимпиакос — АЕК
Команда Олимпиакос в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 8-11. Команда АЕК, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 18-9. Команда Олимпиакос в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. АЕК забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Тобиас Штилер (Германия).
За последние 10 матчей судья показал 36 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.6 за матч) и 3 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 50% (5 из 10 матчей) Тобиас Штилер назначал пенальти