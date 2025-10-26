Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн ПАОК Салоники - Волос НПС 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГрецияЧемпионат Греции по футболу. Суперлига 1: ПАОК СалоникиВолос НПС, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Тумба. Судить этот матч будет Christos Vergetis.

МСК, 8 тур, Стадион: Тумба
Чемпионат Греции по футболу. Суперлига 1
ПАОК Салоники
Гиоргос Гиакоумакис 49'
Магомед Оздоев 73'
Магомед Оздоев 80'
Завершен
3 : 0
26 октября 2025
Волос НПС
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
Гиоргос Гиакоумакис icon
49'
Магомед Оздоев icon
73'
Магомед Оздоев icon
80'
Матч закончился со счётом 3:0 : 2,2
Текстовая трансляция
8'
Угловой
ПАОК Салоники - Угловой
37'
Угловой
ПАОК Салоники - Угловой
43'
Угловой
ПАОК Салоники - Угловой
45'
Угловой
ПАОК Салоники - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
49'
Гиоргос Гиакоумакис - 1-ый Гол
54'
Угловой
ПАОК Салоники - Угловой
73'
Магомед Оздоев - 2-ой Гол
80'
Магомед Оздоев - 3-ий Гол
84'
Угловой
ПАОК Салоники - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0 : 2,2

Превью матча ПАОК Салоники — Волос НПС

Команда ПАОК Салоники в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 16-15. Команда Волос НПС, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 22-17. Команда ПАОК Салоники в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Волос НПС забивает 2, пропускает 2.

ПАОК Салоники ПАОК Салоники
99
Греция
Antonis Tsiftsis
23
Испания
Хоан Састре
6
Хорватия
Деян Ловрен
5
Греция
Ioannis Michailidis
32
Англия
Грэг Тэйлор
27
Россия
Магомед Оздоев
8
Франция
Суалихо Мейте
77
Болгария
Кирил Валентинов Десподов
18
Хорватия
Люка Иванушеч
11
Бразилия
Тайсон
7
Греция
Гиоргос Гиакоумакис
Тренер
Румыния
Разван Луческу
Волос НПС Волос НПС
1
Греция
Мариос Сиампанис
22
Греция
Георгиос Мигас
30
Исландия
Йортюр Херманнссон
89
Греция
Athanasios Triantafyllou
2
Испания
Carles Soria
8
Португалия
Жока
18
Греция
Яннис Бузукис
25
Ангола
Нуриу Фортуна
10
Венесуэла
Хуанпи Анор
9
Нидерланды
Said Hamulic
7
Греция
Лазарос Лампру
Тренер
Испания
Juan Ferrando

Статистика матча

Владение мячом
ПАОК Салоники ПАОК Салоники
63%
Волос НПС Волос НПС
37%
Атаки
114
60
Угловые
6
0
Фолы
1
2
Удары (всего)
2
0
Удары мимо ворот
8
1
Удары в створ ворот
5
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Christos Vergetis (Греция).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 38 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.4 за матч) и 4 красных (в среднем 0.6 за матч)

icon Пенальти

В 29% (2 из 7 матчей) Christos Vergetis назначал пенальти

Игры 8 тур
26.10.2025
Олимпиакос
2:0
АЕК
Завершен
26.10.2025
ПАОК Салоники
3:0
Волос НПС
Завершен
26.10.2025
Панатинаикос
2:0
Триполис
Завершен
26.10.2025
Левадиакос
1:1
Арис Салоники
Завершен
25.10.2025
Крит
1:3
Атромитос
Завершен
25.10.2025
Пансераикос
0:2
Лариса
Завершен
Комментарии к матчу
