Превью матча ПАОК Салоники — Волос НПС

Команда ПАОК Салоники в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 16-15. Команда Волос НПС, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 22-17. Команда ПАОК Салоники в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Волос НПС забивает 2, пропускает 2.