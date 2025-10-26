Смотреть онлайн ПАОК Салоники - Волос НПС 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Греция — Чемпионат Греции по футболу. Суперлига 1: ПАОК Салоники — Волос НПС, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Тумба. Судить этот матч будет Christos Vergetis.
Превью матча ПАОК Салоники — Волос НПС
Команда ПАОК Салоники в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 16-15. Команда Волос НПС, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 22-17. Команда ПАОК Салоники в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Волос НПС забивает 2, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Christos Vergetis (Греция).
За последние 7 матчей судья показал 38 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.4 за матч) и 4 красных (в среднем 0.6 за матч)
В 29% (2 из 7 матчей) Christos Vergetis назначал пенальти