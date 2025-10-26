Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Панатинаикос - Триполис 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГрецияЧемпионат Греции по футболу. Суперлига 1: ПанатинаикосТриполис, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Апостолос Николаидис. Судить этот матч будет Athanasios Tzilos.

МСК, 8 тур, Стадион: Апостолос Николаидис
Чемпионат Греции по футболу. Суперлига 1
Панатинаикос
Кароль Свидерски 45+5'
Julian Chicco 68'
Завершен
2 : 0
26 октября 2025
Триполис
Кароль Свидерски icon
45+5'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,3
Julian Chicco icon
68'
Матч закончился со счётом 2:0 : 3,3
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Триполис - Угловой
5'
Угловой
Триполис - Угловой
36'
Угловой
Панатинаикос - Угловой
38'
Угловой
Панатинаикос - Угловой
39'
Угловой
Панатинаикос - Угловой
45+2'
Угловой
Панатинаикос - Угловой
45+5'
Кароль Свидерски - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 3,3
61'
Угловой
Панатинаикос - Угловой
68'
Chicco - 2-ой Гол
90+5'
Угловой
Панатинаикос - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 3,3

Превью матча Панатинаикос — Триполис

Команда Панатинаикос в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 15-13.

Панатинаикос Панатинаикос
69
Польша
Бартломей Дронговский
2
Италия
Давиде Калабрия
15
Исландия
Сверрир Ингасон
5
Бельгия
Ахмед Туба
77
Греция
Гиоргос Кирьякопулос
16
Словения
Адам Гнезда Черин
4
Испания
Педро Чиривельа
10
Бразилия
Тете
31
Сербия
Филип Джуричич
9
Бельгия
Anass Zaroury
19
Польша
Кароль Свидерски
Тренер
Греция
Christos Kontis
Триполис Триполис
1
Греция
Никос Пападопулос
17
Финляндия
Николай Алхо
13
Греция
Костас Триантафиллопоулос
2
Финляндия
Robert Ivanov
72
Испания
Dani Fernandez
14
Аргентина
Julian Chicco
5
Беларусь
Евгений Яблонский
40
Камерун
Kalvin Ketu
7
Аргентина
Julian Bartolo
11
Греция
Димитриос Эмманулидис
41
Италия
Федерико Мачеда
Тренер
Англия
Крис Коулмэн

Статистика матча

Владение мячом
Панатинаикос Панатинаикос
59%
Триполис Триполис
41%
Атаки
103
77
Угловые
6
2
Фолы
14
9
Удары (всего)
10
1
Удары мимо ворот
13
3
Удары в створ ворот
6
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Athanasios Tzilos (Греция).

икон Карточки

За последние 2 матчей судья показал 17 желтых карточек игрокам команд (в среднем 8.5 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 50% (1 из 2 матчей) Athanasios Tzilos назначал пенальти

Игры 8 тур
26.10.2025
Олимпиакос
2:0
АЕК
Завершен
26.10.2025
ПАОК Салоники
3:0
Волос НПС
Завершен
26.10.2025
Панатинаикос
2:0
Триполис
Завершен
26.10.2025
Левадиакос
1:1
Арис Салоники
Завершен
25.10.2025
Крит
1:3
Атромитос
Завершен
25.10.2025
Пансераикос
0:2
Лариса
Завершен
Комментарии к матчу
