Смотреть онлайн Панатинаикос - Триполис 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Греция — Чемпионат Греции по футболу. Суперлига 1: Панатинаикос — Триполис, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Апостолос Николаидис. Судить этот матч будет Athanasios Tzilos.
Превью матча Панатинаикос — Триполис
Команда Панатинаикос в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 15-13.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Athanasios Tzilos (Греция).
За последние 2 матчей судья показал 17 желтых карточек игрокам команд (в среднем 8.5 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 50% (1 из 2 матчей) Athanasios Tzilos назначал пенальти