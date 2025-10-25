Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Пансераикос - Лариса 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГрецияЧемпионат Греции по футболу. Суперлига 1: ПансераикосЛариса, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Серре. Судить этот матч будет Meletios Gioumatzidis.

МСК, 8 тур, Стадион: Серре
Чемпионат Греции по футболу. Суперлига 1
Пансераикос
Завершен
0 : 2
25 октября 2025
Лариса
Petros Bagalianis 37'
Амр Варда 44'
Смотреть онлайн
Petros Bagalianis icon
37'
Амр Варда icon
44'
Счет после первого тайма 0:2
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
13'
Угловой
Лариса - Угловой
18'
Угловой
Пансераикос - Угловой
37'
Угловой
Лариса - Угловой
37'
Petros Bagalianis - 1-ый Гол
42'
Угловой
Лариса - Угловой
44'
Амр Варда - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 0:2
68'
Угловой
Лариса - Угловой
76'
Угловой
Лариса - Угловой
82'
Угловой
Лариса - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча Пансераикос — Лариса

Пансераикос Пансераикос
77
Уругвай
Juan Francisco Tinaglini
19
Греция
Лефтерис Луратзис
81
Испания
Вернон
5
Грузия
Iva Gelashvili
88
Украина
Игорь Калинин
28
ЮАР
Ethan Duncan Brooks
8
Греция
Angelos Liasos
7
Нидерланды
Че Нуннели
11
Португалия
Zidane Banjaqui
10
Англия
Андре Грин
9
Румыния
Андрей Иван
Тренер
Италия
Cristiano Bacci
Лариса Лариса
1
Греция
Николаос Мелиссас
22
Греция
Атханасиос Папагеоргиу
44
Марокко
Софиан Чакла
5
Греция
Petros Bagalianis
12
Греция
Ahmed Ouattara Kossonou
31
Северная Македония
Jani Atanasov
26
Греция
Паскалис Стаикос
11
Греция
Саввас Моургос
8
Аргентина
Facundo Perez
7
Египет
Амр Варда
19
Греция
Иоаннис Пасас
Тренер
Греция
Стелиос Малезас

История последних встреч

Пансераикос
Пансераикос
Лариса
Пансераикос
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
12.08.2025
Лариса
Лариса
1:1
Пансераикос
Пансераикос
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Пансераикос Пансераикос
38%
Лариса Лариса
62%
Атаки
82
117
Угловые
1
6
Фолы
17
16
Удары (всего)
5
16
Удары мимо ворот
9
13
Удары в створ ворот
1
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Meletios Gioumatzidis (Греция).

икон Карточки

За последние 3 матчей судья показал 13 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.3 за матч) и 2 красных (в среднем 0.7 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 3 матчей) Meletios Gioumatzidis назначал пенальти

Игры 8 тур
26.10.2025
Олимпиакос
2:0
АЕК
Завершен
26.10.2025
ПАОК Салоники
3:0
Волос НПС
Завершен
26.10.2025
Панатинаикос
2:0
Триполис
Завершен
26.10.2025
Левадиакос
1:1
Арис Салоники
Завершен
25.10.2025
Крит
1:3
Атромитос
Завершен
25.10.2025
Пансераикос
0:2
Лариса
Завершен
Комментарии к матчу
