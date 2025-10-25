Превью матча Карлсрухер II — Turkischer SV Singen

Команда Карлсрухер II в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 17-11. Команда Turkischer SV Singen, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 8-23. Команда Карлсрухер II в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Turkischer SV Singen забивает 1, пропускает 2.