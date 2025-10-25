Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Карлсрухер II - Turkischer SV Singen 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Оберлига - Баден-Вюртемберг: Карлсрухер IITurkischer SV Singen, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Вильдпаркштадион.

МСК, 14 тур, Стадион: Вильдпаркштадион
Германия - Оберлига - Баден-Вюртемберг
Карлсрухер II
Завершен
1 : 3
25 октября 2025
Turkischer SV Singen
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Карлсрухер II — Turkischer SV Singen

Команда Карлсрухер II в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 17-11. Команда Turkischer SV Singen, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 8-23. Команда Карлсрухер II в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Turkischer SV Singen забивает 1, пропускает 2.

Игры 14 тур
26.10.2025
Норманния Гмюнд
0:1
Оберахерн
Завершен
25.10.2025
Карлсрухер II
1:3
Turkischer SV Singen
Завершен
25.10.2025
Аален
1:0
Turkspor Neckarsulm
Завершен
25.10.2025
Равенсбург
1:1
Essingen
Завершен
25.10.2025
Холленбах
3:2
Ройтлинген
Завершен
25.10.2025
Нёттинген
2:1
Denzlingen
Завершен
25.10.2025
Гёппингер
3:1
Пфорцхейм
Завершен
24.10.2025
ПВП Мангейм
-:-
Виллинген
Отменен
24.10.2025
Биссинген
2:2
ТСГ Бакнанг
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
Таппара Таппара
12 Ноября
19:30
Локомотив Кубань Локомотив Кубань
Парма Пермь Парма Пермь
12 Ноября
20:00
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
ТПС ТПС
12 Ноября
19:30
Сайпа Сайпа
Эссят Эссят
12 Ноября
19:30
Пеликанс Пеликанс
КооКоо КооКоо
12 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA