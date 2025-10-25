Смотреть онлайн Карлсрухер II - Turkischer SV Singen 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Баден-Вюртемберг: Карлсрухер II — Turkischer SV Singen, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Вильдпаркштадион.
Превью матча Карлсрухер II — Turkischer SV Singen
Команда Карлсрухер II в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 17-11. Команда Turkischer SV Singen, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 8-23. Команда Карлсрухер II в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Turkischer SV Singen забивает 1, пропускает 2.