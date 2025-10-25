Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Баден-Вюртемберг : Равенсбург — Essingen , 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Wiesentalstadion .

Превью матча Равенсбург — Essingen

Команда Равенсбург в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 14-18. Команда Essingen, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 14-15. Команда Равенсбург в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Essingen забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 мая 2025 на поле команды Essingen, в том матче сыграли вничью.