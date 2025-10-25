Смотреть онлайн Аален - Turkspor Neckarsulm 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Баден-Вюртемберг: Аален — Turkspor Neckarsulm, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ostalb Arena.
Превью матча Аален — Turkspor Neckarsulm
Команда Аален в последних 10 матчах одержала 8 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 21-3. Команда Turkspor Neckarsulm, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 6-10. Команда Аален в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 0. Turkspor Neckarsulm забивает 1, пропускает 1.