Смотреть онлайн Нёттинген - Denzlingen 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Баден-Вюртемберг: Нёттинген — Denzlingen, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Панорама.
Превью матча Нёттинген — Denzlingen
Команда Нёттинген в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 21-18. Команда Denzlingen, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 11-16. Команда Нёттинген в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Denzlingen забивает 1, пропускает 2.