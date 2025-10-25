Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Нёттинген - Denzlingen 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Оберлига - Баден-Вюртемберг: НёттингенDenzlingen, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Панорама.

МСК, 14 тур, Стадион: Панорама
Германия - Оберлига - Баден-Вюртемберг
Нёттинген
Завершен
2 : 1
25 октября 2025
Denzlingen
Превью матча Нёттинген — Denzlingen

Команда Нёттинген в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 21-18. Команда Denzlingen, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 11-16. Команда Нёттинген в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Denzlingen забивает 1, пропускает 2.

Игры 14 тур
26.10.2025
Норманния Гмюнд
0:1
Оберахерн
Завершен
25.10.2025
Карлсрухер II
1:3
Turkischer SV Singen
Завершен
25.10.2025
Аален
1:0
Turkspor Neckarsulm
Завершен
25.10.2025
Равенсбург
1:1
Essingen
Завершен
25.10.2025
Холленбах
3:2
Ройтлинген
Завершен
25.10.2025
Нёттинген
2:1
Denzlingen
Завершен
25.10.2025
Гёппингер
3:1
Пфорцхейм
Завершен
24.10.2025
ПВП Мангейм
-:-
Виллинген
Отменен
24.10.2025
Биссинген
2:2
ТСГ Бакнанг
Завершен
