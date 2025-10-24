Смотреть онлайн ПВП Мангейм - Виллинген 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Баден-Вюртемберг: ПВП Мангейм — Виллинген, 14 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Рейн-Некар.
Превью матча ПВП Мангейм — Виллинген
Команда ПВП Мангейм в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 24-7. Команда Виллинген, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-19. Команда ПВП Мангейм в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Виллинген забивает 2, пропускает 2.