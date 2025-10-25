Смотреть онлайн Холленбах - Ройтлинген 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Баден-Вюртемберг: Холленбах — Ройтлинген, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportplatz im Greut.
Превью матча Холленбах — Ройтлинген
Команда Холленбах в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 16-18. Команда Ройтлинген, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-17. Команда Холленбах в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Ройтлинген забивает 2, пропускает 2.