Смотреть онлайн Ашдод - Хапоэль Петах-Тиква 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Израиль — Чемпионат Израиля по футболу. Премьер-лига: Ашдод — Хапоэль Петах-Тиква, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Юд-Алеф.
Превью матча Ашдод — Хапоэль Петах-Тиква
Команда Ашдод в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 13-20. Команда Хапоэль Петах-Тиква, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 17-19. Команда Ашдод в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Хапоэль Петах-Тиква забивает 2, пропускает 2.