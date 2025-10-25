Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Ашдод - Хапоэль Петах-Тиква 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИзраильЧемпионат Израиля по футболу. Премьер-лига: АшдодХапоэль Петах-Тиква, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Юд-Алеф.

МСК, 8 тур, Стадион: Стадион Юд-Алеф
Чемпионат Израиля по футболу. Премьер-лига
Ашдод
40'
Завершен
1 : 1
25 октября 2025
Хапоэль Петах-Тиква
10'
Hapoel Petach Tikva icon
10'
MS Ашдод icon
40'
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
9'
Угловой
MS Ашдод - Угловой
10'
Hapoel Petach Tikva - 1-ый Гол
30'
Угловой
Hapoel Petach Tikva - Угловой
38'
Угловой
MS Ашдод - Угловой
40'
MS Ашдод - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
52'
Угловой
MS Ашдод - Угловой
60'
Угловой
Hapoel Petach Tikva - Угловой
64'
Угловой
Hapoel Petach Tikva - Угловой
74'
Угловой
Hapoel Petach Tikva - Угловой
76'
Угловой
Hapoel Petach Tikva - Угловой
80'
Угловой
Hapoel Petach Tikva - Угловой
86'
Угловой
MS Ашдод - Угловой
87'
Угловой
MS Ашдод - Угловой
90+4'
Угловой
Hapoel Petach Tikva - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Ашдод — Хапоэль Петах-Тиква

Команда Ашдод в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 13-20. Команда Хапоэль Петах-Тиква, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 17-19. Команда Ашдод в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Хапоэль Петах-Тиква забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Ашдод Ашдод
36%
Хапоэль Петах-Тиква Хапоэль Петах-Тиква
64%
Атаки
56
97
Угловые
5
7
Удары мимо ворот
4
6
Удары в створ ворот
4
6
Игры 8 тур
27.10.2025
Маккаби Тель-Авив
3:1
Хапоэль Ирони
Завершен
26.10.2025
Хапоэль Беэр-Шева
1:0
Маккаби Бнеи Раина
Завершен
25.10.2025
Маккаби Нетания
2:0
Хапоэль
Завершен
25.10.2025
Ирони
1:1
Маккаби Хайфа
Завершен
25.10.2025
Хапоэль Иерусалим
0:0
Бней Сахнин
Завершен
25.10.2025
Хапоэль Хайфа
2:3
ФК Бейтар Иерусалим
Завершен
25.10.2025
Ашдод
1:1
Хапоэль Петах-Тиква
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA