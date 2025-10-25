Смотреть онлайн Маккаби Нетания - Хапоэль 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Израиль — Чемпионат Израиля по футболу. Премьер-лига: Маккаби Нетания — Хапоэль, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Netanya Stadium.
Превью матча Маккаби Нетания — Хапоэль
Команда Маккаби Нетания в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 17-19. Команда Хапоэль, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 20-10. Команда Маккаби Нетания в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Хапоэль забивает 2, пропускает 1.