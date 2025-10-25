Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Маккаби Нетания - Хапоэль 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИзраильЧемпионат Израиля по футболу. Премьер-лига: Маккаби НетанияХапоэль, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Netanya Stadium.

МСК, 8 тур, Стадион: Netanya Stadium
Чемпионат Израиля по футболу. Премьер-лига
Маккаби Нетания
71'
90+2'
Завершен
2 : 0
25 октября 2025
Хапоэль
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Маккаби Нетания icon
71'
Маккаби Нетания icon
90+2'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Маккаби Нетания - Угловой
14'
Угловой
Хапоэль - Угловой
21'
Угловой
Хапоэль - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
54'
Угловой
Хапоэль - Угловой
68'
Угловой
Маккаби Нетания - Угловой
71'
Маккаби Нетания - 1-ый Гол
78'
Угловой
Маккаби Нетания - Угловой
78'
Угловой
Маккаби Нетания - Угловой
79'
Угловой
Маккаби Нетания - Угловой
83'
Угловой
Хапоэль - Угловой
90+2'
Маккаби Нетания - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Маккаби Нетания — Хапоэль

Команда Маккаби Нетания в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 17-19. Команда Хапоэль, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 20-10. Команда Маккаби Нетания в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Хапоэль забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Маккаби Нетания Маккаби Нетания
47%
Хапоэль Хапоэль
53%
Атаки
69
85
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
5
11
Удары в створ ворот
7
5
Игры 8 тур
27.10.2025
Маккаби Тель-Авив
3:1
Хапоэль Ирони
Завершен
26.10.2025
Хапоэль Беэр-Шева
1:0
Маккаби Бнеи Раина
Завершен
25.10.2025
Маккаби Нетания
2:0
Хапоэль
Завершен
25.10.2025
Ирони
1:1
Маккаби Хайфа
Завершен
25.10.2025
Хапоэль Иерусалим
0:0
Бней Сахнин
Завершен
25.10.2025
Хапоэль Хайфа
2:3
ФК Бейтар Иерусалим
Завершен
25.10.2025
Ашдод
1:1
Хапоэль Петах-Тиква
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Эльче Эльче
Реал Мадрид Реал Мадрид
23 Ноября
23:00
Интер Милан Интер Милан
Милан Милан
23 Ноября
22:45
Хетафе Хетафе
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
23 Ноября
20:30
Северсталь Северсталь
Лада Лада
23 Ноября
17:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Зенит Зенит
23 Ноября
16:30
Овьедо Овьедо
Райо Вальекано Райо Вальекано
23 Ноября
16:00
Реал Бетис Реал Бетис
Хирона Хирона
23 Ноября
18:15
Локомотив Локомотив
Краснодар Краснодар
23 Ноября
19:45
Кремонезе Кремонезе
Рома Рома
23 Ноября
17:00
Нант Нант
Лорьян Лорьян
23 Ноября
19:15
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA