Превью матча Ирони — Маккаби Хайфа

Команда Ирони в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 11-23. Команда Маккаби Хайфа, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-8. Команда Ирони в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Маккаби Хайфа забивает 2, пропускает 1.