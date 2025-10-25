Смотреть онлайн Ирони - Маккаби Хайфа 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Израиль — Чемпионат Израиля по футболу. Премьер-лига: Ирони — Маккаби Хайфа, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Tiberias Municipal Stadium.
Превью матча Ирони — Маккаби Хайфа
Команда Ирони в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 11-23. Команда Маккаби Хайфа, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-8. Команда Ирони в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Маккаби Хайфа забивает 2, пропускает 1.