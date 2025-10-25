Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Ирони - Маккаби Хайфа 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИзраильЧемпионат Израиля по футболу. Премьер-лига: ИрониМаккаби Хайфа, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Tiberias Municipal Stadium.

МСК, 8 тур, Стадион: Tiberias Municipal Stadium
Чемпионат Израиля по футболу. Премьер-лига
Ирони
90+6'
Завершен
1 : 1
25 октября 2025
Маккаби Хайфа
21'
Маккаби Хайфа icon
21'
Счет после первого тайма 0:1
Ирони icon
90+6'
Текстовая трансляция
21'
Угловой
Маккаби Хайфа - Угловой
21'
Маккаби Хайфа - 1-ый Гол
28'
Угловой
Маккаби Хайфа - Угловой
33'
Угловой
Ирони - Угловой
36'
Угловой
Маккаби Хайфа - Угловой
43'
Угловой
Маккаби Хайфа - Угловой
44'
Угловой
Ирони - Угловой
45'
Угловой
Маккаби Хайфа - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
53'
Угловой
Маккаби Хайфа - Угловой
60'
Угловой
Ирони - Угловой
66'
Угловой
Маккаби Хайфа - Угловой
71'
Угловой
Маккаби Хайфа - Угловой
73'
Угловой
Маккаби Хайфа - Угловой
73'
Угловой
Маккаби Хайфа - Угловой
85'
Угловой
Ирони - Угловой
90+3'
Угловой
Ирони - Угловой
90+6'
Ирони - 2-ой Гол

Превью матча Ирони — Маккаби Хайфа

Команда Ирони в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 11-23. Команда Маккаби Хайфа, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-8. Команда Ирони в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Маккаби Хайфа забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Ирони Ирони
45%
Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа
55%
Атаки
73
66
Угловые
5
10
Фолы
13
14
Удары (всего)
9
11
Удары мимо ворот
4
15
Удары в створ ворот
6
3
Игры 8 тур
27.10.2025
Маккаби Тель-Авив
3:1
Хапоэль Ирони
Завершен
26.10.2025
Хапоэль Беэр-Шева
1:0
Маккаби Бнеи Раина
Завершен
25.10.2025
Маккаби Нетания
2:0
Хапоэль
Завершен
25.10.2025
Ирони
1:1
Маккаби Хайфа
Завершен
25.10.2025
Хапоэль Иерусалим
0:0
Бней Сахнин
Завершен
25.10.2025
Хапоэль Хайфа
2:3
ФК Бейтар Иерусалим
Завершен
25.10.2025
Ашдод
1:1
Хапоэль Петах-Тиква
Завершен
Комментарии к матчу
