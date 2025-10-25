Смотреть онлайн Хапоэль Иерусалим - Бней Сахнин 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Израиль — Чемпионат Израиля по футболу. Премьер-лига: Хапоэль Иерусалим — Бней Сахнин, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Тедди.
Превью матча Хапоэль Иерусалим — Бней Сахнин
Команда Хапоэль Иерусалим в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 12-17. Команда Бней Сахнин, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 11-16. Команда Хапоэль Иерусалим в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Бней Сахнин забивает 1, пропускает 2.