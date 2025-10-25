Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Хапоэль Иерусалим - Бней Сахнин 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИзраильЧемпионат Израиля по футболу. Премьер-лига: Хапоэль ИерусалимБней Сахнин, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Тедди.

МСК, 8 тур, Стадион: Тедди
Чемпионат Израиля по футболу. Премьер-лига
Хапоэль Иерусалим
Завершен
0 : 0
25 октября 2025
Бней Сахнин
Смотреть онлайн
Матч закончился со счётом 0:0 : 0,2
Текстовая трансляция
12'
Угловой
Бней Сахнин - Угловой
16'
Угловой
Хапоэль Иерусалим FC - Угловой
17'
Угловой
Хапоэль Иерусалим FC - Угловой
38'
Угловой
Хапоэль Иерусалим FC - Угловой
45'
Угловой
Бней Сахнин - Угловой
45'
Угловой
Бней Сахнин - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 0,2
50'
Угловой
Хапоэль Иерусалим FC - Угловой
53'
Угловой
Бней Сахнин - Угловой
54'
Угловой
Хапоэль Иерусалим FC - Угловой
76'
Угловой
Хапоэль Иерусалим FC - Угловой
85'
Угловой
Бней Сахнин - Угловой
Превью матча Хапоэль Иерусалим — Бней Сахнин

Команда Хапоэль Иерусалим в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 12-17. Команда Бней Сахнин, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 11-16. Команда Хапоэль Иерусалим в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Бней Сахнин забивает 1, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Хапоэль Иерусалим Хапоэль Иерусалим
57%
Бней Сахнин Бней Сахнин
43%
Атаки
116
86
Угловые
6
5
Удары мимо ворот
6
7
Удары в створ ворот
2
3
Игры 8 тур
27.10.2025
Маккаби Тель-Авив
3:1
Хапоэль Ирони
Завершен
26.10.2025
Хапоэль Беэр-Шева
1:0
Маккаби Бнеи Раина
Завершен
25.10.2025
Маккаби Нетания
2:0
Хапоэль
Завершен
25.10.2025
Ирони
1:1
Маккаби Хайфа
Завершен
25.10.2025
Хапоэль Иерусалим
0:0
Бней Сахнин
Завершен
25.10.2025
Хапоэль Хайфа
2:3
ФК Бейтар Иерусалим
Завершен
25.10.2025
Ашдод
1:1
Хапоэль Петах-Тиква
Завершен
Комментарии к матчу
