26.10.2025

Смотреть онлайн Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Бнеи Раина 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИзраильЧемпионат Израиля по футболу. Премьер-лига: Хапоэль Беэр-ШеваМаккаби Бнеи Раина, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Тото Тернер.

МСК, 8 тур, Стадион: Стадион Тото Тернер
Чемпионат Израиля по футболу. Премьер-лига
Хапоэль Беэр-Шева
30'
Завершен
1 : 0
26 октября 2025
Маккаби Бнеи Раина
Смотреть онлайн
Хапоэль Беэр-Шева icon
30'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Хапоэль Беэр-Шева - Угловой
11'
Угловой
Хапоэль Беэр-Шева - Угловой
25'
Угловой
Хапоэль Беэр-Шева - Угловой
29'
Угловой
Хапоэль Беэр-Шева - Угловой
29'
Угловой
Хапоэль Беэр-Шева - Угловой
30'
Угловой
Хапоэль Беэр-Шева - Угловой
30'
Хапоэль Беэр-Шева - 1-ый Гол
41'
Угловой
Хапоэль Беэр-Шева - Угловой
45+2'
Угловой
Маккаби Бнеи Раина - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
57'
Угловой
Маккаби Бнеи Раина - Угловой
73'
Угловой
Маккаби Бнеи Раина - Угловой
79'
Угловой
Хапоэль Беэр-Шева - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Хапоэль Беэр-Шева — Маккаби Бнеи Раина

Команда Хапоэль Беэр-Шева в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 24-12. Команда Маккаби Бнеи Раина, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 16-27. Команда Хапоэль Беэр-Шева в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Маккаби Бнеи Раина забивает 2, пропускает 3.

Статистика матча

Владение мячом
Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева
60%
Маккаби Бнеи Раина Маккаби Бнеи Раина
40%
Атаки
121
100
Угловые
8
3
Удары мимо ворот
9
6
Удары в створ ворот
6
3
Игры 8 тур
27.10.2025
Маккаби Тель-Авив
3:1
Хапоэль Ирони
Завершен
26.10.2025
Хапоэль Беэр-Шева
1:0
Маккаби Бнеи Раина
Завершен
25.10.2025
Маккаби Нетания
2:0
Хапоэль
Завершен
25.10.2025
Ирони
1:1
Маккаби Хайфа
Завершен
25.10.2025
Хапоэль Иерусалим
0:0
Бней Сахнин
Завершен
25.10.2025
Хапоэль Хайфа
2:3
ФК Бейтар Иерусалим
Завершен
25.10.2025
Ашдод
1:1
Хапоэль Петах-Тиква
Завершен
Комментарии к матчу
