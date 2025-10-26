Превью матча Хапоэль Беэр-Шева — Маккаби Бнеи Раина

Команда Хапоэль Беэр-Шева в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 24-12. Команда Маккаби Бнеи Раина, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 16-27. Команда Хапоэль Беэр-Шева в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Маккаби Бнеи Раина забивает 2, пропускает 3.