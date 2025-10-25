Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Хапоэль Хайфа - ФК Бейтар Иерусалим 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИзраильЧемпионат Израиля по футболу. Премьер-лига: Хапоэль ХайфаФК Бейтар Иерусалим, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Самми Офер.

МСК, 8 тур, Стадион: Самми Офер
Чемпионат Израиля по футболу. Премьер-лига
Хапоэль Хайфа
28'
80'
Завершен
2 : 3
25 октября 2025
ФК Бейтар Иерусалим
47'
61'
69'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Хапоэль Хайфа icon
28'
Счет после первого тайма 1:0
ФК Бейтар Иерусалим icon
47'
ФК Бейтар Иерусалим icon
61'
ФК Бейтар Иерусалим icon
69'
Хапоэль Хайфа icon
80'
Матч закончился со счётом 2:3
Текстовая трансляция
2'
Угловой
ФК Бейтар Иерусалим - Угловой
2'
Угловой
ФК Бейтар Иерусалим - Угловой
16'
Угловой
ФК Бейтар Иерусалим - Угловой
24'
Угловой
ФК Бейтар Иерусалим - Угловой
25'
Угловой
ФК Бейтар Иерусалим - Угловой
28'
Угловой
ФК Бейтар Иерусалим - Угловой
28'
Хапоэль Хайфа - 1-ый Гол
31'
Угловой
ФК Бейтар Иерусалим - Угловой
35'
Угловой
Хапоэль Хайфа - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
47'
ФК Бейтар Иерусалим - 2-ой Гол
59'
Угловой
ФК Бейтар Иерусалим - Угловой
61'
ФК Бейтар Иерусалим - 3-ий Гол
67'
Угловой
Хапоэль Хайфа - Угловой
69'
ФК Бейтар Иерусалим - 4-ый Гол
80'
Хапоэль Хайфа - 5-ый Гол
89'
Угловой
Хапоэль Хайфа - Угловой
90+7'
Угловой
Хапоэль Хайфа - Угловой
Матч закончился со счётом 2:3

Превью матча Хапоэль Хайфа — ФК Бейтар Иерусалим

Команда Хапоэль Хайфа в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-12. Команда ФК Бейтар Иерусалим, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 22-12. Команда Хапоэль Хайфа в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ФК Бейтар Иерусалим забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 августа 2025 на поле команды ФК Бейтар Иерусалим, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Хапоэль Хайфа
Хапоэль Хайфа
ФК Бейтар Иерусалим
Хапоэль Хайфа
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
18.08.2025
ФК Бейтар Иерусалим
ФК Бейтар Иерусалим
5:0
Хапоэль Хайфа
Хапоэль Хайфа
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Хапоэль Хайфа Хапоэль Хайфа
37%
ФК Бейтар Иерусалим ФК Бейтар Иерусалим
63%
Атаки
61
98
Угловые
4
8
Удары мимо ворот
4
11
Удары в створ ворот
4
6
Игры 8 тур
27.10.2025
Маккаби Тель-Авив
3:1
Хапоэль Ирони
Завершен
26.10.2025
Хапоэль Беэр-Шева
1:0
Маккаби Бнеи Раина
Завершен
25.10.2025
Маккаби Нетания
2:0
Хапоэль
Завершен
25.10.2025
Ирони
1:1
Маккаби Хайфа
Завершен
25.10.2025
Хапоэль Иерусалим
0:0
Бней Сахнин
Завершен
25.10.2025
Хапоэль Хайфа
2:3
ФК Бейтар Иерусалим
Завершен
25.10.2025
Ашдод
1:1
Хапоэль Петах-Тиква
Завершен
Комментарии к матчу
