Смотреть онлайн Хапоэль Хайфа - ФК Бейтар Иерусалим 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Израиль — Чемпионат Израиля по футболу. Премьер-лига: Хапоэль Хайфа — ФК Бейтар Иерусалим, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Самми Офер.
Превью матча Хапоэль Хайфа — ФК Бейтар Иерусалим
Команда Хапоэль Хайфа в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-12. Команда ФК Бейтар Иерусалим, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 22-12. Команда Хапоэль Хайфа в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ФК Бейтар Иерусалим забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 августа 2025 на поле команды ФК Бейтар Иерусалим, в том матче победу одержали хозяева.