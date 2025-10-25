Превью матча Хапоэль Хайфа — ФК Бейтар Иерусалим

Команда Хапоэль Хайфа в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 11-12. Команда ФК Бейтар Иерусалим, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 22-12. Команда Хапоэль Хайфа в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ФК Бейтар Иерусалим забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 августа 2025 на поле команды ФК Бейтар Иерусалим, в том матче победу одержали хозяева.