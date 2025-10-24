Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Херенвен - Бреда 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НидерландыЧемпионат Нидерландов по футболу. Эредивизи: ХеренвенБреда, 10 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Абе Ленстра. Судить этот матч будет Martin Van den Kerkhof.

МСК, 10 тур, Стадион: Абе Ленстра
Чемпионат Нидерландов по футболу. Эредивизи
Херенвен
Теренсе Конголо 45+3'
Maas Willemsen 68'
Vaclav Sejk 80'
Завершен
3 : 3
24 октября 2025
Бреда
Лео Греймл 55'
van Hooijdonk 58'
Mohamed Nassoh 90+4'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Теренсе Конголо icon
45+3'
Счет после первого тайма 1:0
Лео Греймл icon
55'
van Hooijdonk - Бреда icon
58'
Maas Willemsen icon
68'
Vaclav Sejk icon
80'
Mohamed Nassoh icon
90+4'
Матч закончился со счётом 3:3
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Бреда - Угловой
45'
Угловой
Херенвен - Угловой
45+3'
Kongolo - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
55'
Угловой
Бреда - Угловой
55'
Лео Греймл - 2-ой Гол
58'
van Hooijdonk - 3-ий Гол
64'
Угловой
Херенвен - Угловой
68'
Угловой
Херенвен - Угловой
68'
Maas Willemsen - 4-ый Гол
80'
Угловой
Бреда - Угловой
80'
Vaclav Sejk - 5-ый Гол
84'
Угловой
Бреда - Угловой
88'
Угловой
Бреда - Угловой
90'
Угловой
Херенвен - Угловой
90+4'
Mohamed Nassoh - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:3

Превью матча Херенвен — Бреда

Команда Херенвен в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-15. Команда Бреда, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 10-17. Команда Херенвен в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Бреда забивает 1, пропускает 2.

Херенвен Херенвен
22
Нидерланды
Bernt Klaverboer
45
Норвегия
Oliver Braude
6
Нидерланды
Йорис Овереем
3
Нидерланды
Maas Willemsen
19
Греция
Vasilios Zagaritis
16
Швеция
Marcus Linday
10
Нидерланды
Ringo Meerveld
8
Нидерланды
Луук Броуверс
20
Дания
Jacob Trenskow
9
Нидерланды
Дилан Венте
7
Франция
Maxence Rivera
Тренер
Нидерланды
Robin Veldman
Бреда Бреда
31
Греция
Костас Лампроу
25
Нидерланды
Cherrion Valerius
12
Австрия
Лео Греймл
22
Нидерланды
Rio Hillen
4
Нидерланды
Бой Кемпер
16
Maximilien Balard
90
Германия
Льюис Холтби
2
Нидерланды
Лукассен Бойд
14
Гана
Kamal Sowah
26
Нидерланды
Pepijn Reulen
17
Нидерланды
Сидни ван Хойдонк
Тренер
Бельгия
Джек Туйп

Статистика матча

Владение мячом
Херенвен Херенвен
53%
Бреда Бреда
47%
Атаки
105
101
Угловые
4
5
Фолы
10
9
Удары (всего)
8
8
Удары мимо ворот
6
6
Удары в створ ворот
6
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Martin Van den Kerkhof (Нидерланды).

икон Карточки

За последние 3 матчей судья показал 6 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 3 матчей) Martin Van den Kerkhof назначал пенальти

Игры 10 тур
26.10.2025
Иглз
2:0
Эксельсиор
Завершен
26.10.2025
АЗ
4:1
Утрехт
Завершен
26.10.2025
Фейеноорд
2:3
ПСВ
Завершен
26.10.2025
ФК Твенте
2:3
Аякс
Завершен
25.10.2025
Зволле
2:2
Неймеген
Завершен
25.10.2025
Волендам
3:0
Хераклес
Завершен
25.10.2025
Спарта Роттердам
1:0
Телстар
Завершен
24.10.2025
Херенвен
3:3
Бреда
Завершен
Комментарии к матчу
