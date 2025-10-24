Превью матча Херенвен — Бреда

Команда Херенвен в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-15. Команда Бреда, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 10-17. Команда Херенвен в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Бреда забивает 1, пропускает 2.