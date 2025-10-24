Смотреть онлайн Херенвен - Бреда 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Чемпионат Нидерландов по футболу. Эредивизи: Херенвен — Бреда, 10 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Абе Ленстра. Судить этот матч будет Martin Van den Kerkhof.
Превью матча Херенвен — Бреда
Команда Херенвен в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-15. Команда Бреда, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 10-17. Команда Херенвен в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Бреда забивает 1, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Martin Van den Kerkhof (Нидерланды).
За последние 3 матчей судья показал 6 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 3 матчей) Martin Van den Kerkhof назначал пенальти