Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн АЗ - Утрехт 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НидерландыЧемпионат Нидерландов по футболу. Эредивизи: АЗУтрехт, 10 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:45 по московскому времени и пройдет на стадионе АФАС-стадион. Судить этот матч будет Bas Nijhuis.

МСК, 10 тур, Стадион: АФАС-стадион
Чемпионат Нидерландов по футболу. Эредивизи
АЗ
Troy Parrott 6'
Troy Parrott 34'
Свен Мёйнанс 51'
de Wit 88'
Завершен
4 : 1
26 октября 2025
Утрехт
Gjivai Zechiel 69'
Смотреть онлайн
Troy Parrott icon
6'
Troy Parrott icon
34'
Счет после первого тайма 2:0 : 0,1
Свен Мёйнанс icon
51'
Gjivai Zechiel icon
69'
de Wit - АЗ icon
88'
Матч закончился со счётом 4:1
Текстовая трансляция
6'
Troy Parrott - 1-ый Гол
10'
Угловой
АЗ - Угловой
13'
Угловой
АЗ - Угловой
14'
Угловой
АЗ - Угловой
26'
Угловой
Утрехт - Угловой
34'
Troy Parrott - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0 : 0,1
49'
Угловой
АЗ - Угловой
51'
Свен Мёйнанс - 3-ий Гол
56'
Угловой
АЗ - Угловой
60'
АЗ - Незабитый пенальти
67'
Угловой
АЗ - Угловой
69'
Gjivai Zechiel - 4-ый Гол
77'
Угловой
Утрехт - Угловой
87'
Угловой
АЗ - Угловой
88'
de Wit - 5-ый Гол
90+6'
Угловой
АЗ - Угловой
Матч закончился со счётом 4:1

Превью матча АЗ — Утрехт

Команда АЗ в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 19-16. Команда Утрехт, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 10-10. Команда АЗ в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Утрехт забивает 1, пропускает 1.

АЗ АЗ
1
Rome Jayden Owusu Oduro
30
Нидерланды
Denso Kasius
3
Нидерланды
Wouter Goes
5
Португалия
Алешандре Мануэл Пенетра Коррейа
34
Нидерланды
Mees De Wit
6
Нидерланды
Peer Koopmeiners
10
Нидерланды
Свен Мёйнанс
26
Нидерланды
Kees Smit
7
Бразилия
Weslley Pinto Batista
9
Ирландия
Troy Parrott
17
Дания
Isak Jensen
Тренер
Бельгия
Маартен Мартенс
Утрехт Утрехт
1
Греция
Вассилис Баркас
2
Бельгия
Сибе Хореманс
3
Нидерланды
Майк ван дер Хоорн
44
Нидерланды
Mike Eerdhuijzen
16
Нидерланды
Souffian El Karouani
14
Ирак
Zidane Iqbal
27
Бельгия
Tim Engwanda Ongena
26
Нидерланды
Miliano Jonathans
20
Нидерланды
Дани Де Вит
15
Англия
Adrian Blake
9
Нидерланды
Давид Мин
Тренер
Нидерланды
Рон Янс

Статистика матча

Владение мячом
АЗ АЗ
50%
Утрехт Утрехт
50%
Атаки
104
110
Угловые
8
2
Фолы
4
10
Удары (всего)
7
5
Удары мимо ворот
8
6
Удары в створ ворот
6
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Bas Nijhuis (Нидерланды).

икон Карточки

За последние 9 матчей судья показал 35 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.9 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 44% (4 из 9 матчей) Bas Nijhuis назначал пенальти

Игры 10 тур
26.10.2025
Иглз
2:0
Эксельсиор
Завершен
26.10.2025
АЗ
4:1
Утрехт
Завершен
26.10.2025
Фейеноорд
2:3
ПСВ
Завершен
26.10.2025
ФК Твенте
2:3
Аякс
Завершен
25.10.2025
Зволле
2:2
Неймеген
Завершен
25.10.2025
Волендам
3:0
Хераклес
Завершен
25.10.2025
Спарта Роттердам
1:0
Телстар
Завершен
24.10.2025
Херенвен
3:3
Бреда
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA