Смотреть онлайн АЗ - Утрехт 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Чемпионат Нидерландов по футболу. Эредивизи: АЗ — Утрехт, 10 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:45 по московскому времени и пройдет на стадионе АФАС-стадион. Судить этот матч будет Bas Nijhuis.
Превью матча АЗ — Утрехт
Команда АЗ в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 19-16. Команда Утрехт, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 10-10. Команда АЗ в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Утрехт забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Bas Nijhuis (Нидерланды).
За последние 9 матчей судья показал 35 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.9 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 44% (4 из 9 матчей) Bas Nijhuis назначал пенальти