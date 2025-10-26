Смотреть онлайн Иглз - Эксельсиор 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Чемпионат Нидерландов по футболу. Эредивизи: Иглз — Эксельсиор, 10 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Де Аделааршорст. Судить этот матч будет Jannick van der Laan.
Превью матча Иглз — Эксельсиор
Команда Иглз в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 18-16. Команда Эксельсиор, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 10-19. Команда Иглз в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Эксельсиор забивает 1, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Jannick van der Laan (Нидерланды).
За последние 5 матчей судья показал 12 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 5 матчей) Jannick van der Laan назначал пенальти