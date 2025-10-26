Превью матча Иглз — Эксельсиор

Команда Иглз в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 18-16. Команда Эксельсиор, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 10-19. Команда Иглз в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Эксельсиор забивает 1, пропускает 2.