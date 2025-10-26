Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Иглз - Эксельсиор 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НидерландыЧемпионат Нидерландов по футболу. Эредивизи: ИглзЭксельсиор, 10 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Де Аделааршорст. Судить этот матч будет Jannick van der Laan.

МСК, 10 тур, Стадион: Де Аделааршорст
Чемпионат Нидерландов по футболу. Эредивизи
Иглз
Mathis Suray 58'
Mathis Suray 66'
Завершен
2 : 0
26 октября 2025
Эксельсиор
Счет после первого тайма 0:0 : 1,2
Mathis Suray icon
58'
Mathis Suray icon
66'
Матч закончился со счётом 2:0 : 1,2
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Эксельсиор - Угловой
26'
Угловой
Иглз - Угловой
28'
Угловой
Эксельсиор - Угловой
29'
Угловой
Эксельсиор - Угловой
36'
Угловой
Иглз - Угловой
45'
Угловой
Эксельсиор - Угловой
45'
Угловой
Эксельсиор - Угловой
45+1'
Угловой
Эксельсиор - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,2
48'
Угловой
Иглз - Угловой
49'
Угловой
Эксельсиор - Угловой
58'
Mathis Suray - 1-ый Гол
61'
Угловой
Эксельсиор - Угловой
66'
Mathis Suray - 2-ой Гол
75'
Угловой
Эксельсиор - Угловой
76'
Угловой
Иглз - Угловой
86'
Угловой
Эксельсиор - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 1,2

Превью матча Иглз — Эксельсиор

Команда Иглз в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 18-16. Команда Эксельсиор, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 10-19. Команда Иглз в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Эксельсиор забивает 1, пропускает 2.

Иглз Иглз
22
Бельгия
Jari De Busser
2
Нидерланды
Mats Deijl
21
Нидерланды
Мелле Мёленстен
4
Нидерланды
Йорис Крамер
5
Нидерланды
Dean James
6
Нидерланды
Calvin Twigt
34
Нидерланды
Yassir Salah Rahmouni
18
Нидерланды
Рихонелл Маргарет
24
Нидерланды
Кензо Гаудмейн
17
Бельгия
Mathis Suray
9
Нидерланды
Milan Smit
Тренер
Нидерланды
Melvin Boel
Эксельсиор Эксельсиор
1
Нидерланды
Stijn van Gassel
2
Нидерланды
Ilias Bronkhorst
3
Нидерланды
Rick Meissen
4
Швеция
Casper Widell
17
Бельгия
Martens Nolan
10
Нидерланды
Noah Naujoks
6
Швеция
Adam Carlen
23
Irakli Yegoian
30
Нидерланды
Derensili Sanches
9
Польша
Szymon Wlodarczyk
11
Нидерланды
Gyan de Regt
Тренер
Нидерланды
Ruben den Uil

Статистика матча

Владение мячом
Иглз Иглз
51%
Эксельсиор Эксельсиор
49%
Атаки
106
94
Угловые
4
10
Фолы
0
5
Удары (всего)
5
4
Удары мимо ворот
9
9
Удары в створ ворот
3
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Jannick van der Laan (Нидерланды).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 12 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 5 матчей) Jannick van der Laan назначал пенальти

Игры 10 тур
26.10.2025
Иглз
2:0
Эксельсиор
Завершен
26.10.2025
АЗ
4:1
Утрехт
Завершен
26.10.2025
Фейеноорд
2:3
ПСВ
Завершен
26.10.2025
ФК Твенте
2:3
Аякс
Завершен
25.10.2025
Зволле
2:2
Неймеген
Завершен
25.10.2025
Волендам
3:0
Хераклес
Завершен
25.10.2025
Спарта Роттердам
1:0
Телстар
Завершен
24.10.2025
Херенвен
3:3
Бреда
Завершен
Комментарии к матчу
