Смотреть онлайн Спарта Роттердам - Телстар 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Чемпионат Нидерландов по футболу. Эредивизи: Спарта Роттердам — Телстар, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Хет Кастеель. Судить этот матч будет Joey Kooij.
Превью матча Спарта Роттердам — Телстар
Команда Спарта Роттердам в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 16-22. Команда Телстар, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 14-19. Команда Спарта Роттердам в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Телстар забивает 1, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Joey Kooij (Нидерланды).
За последние 9 матчей судья показал 24 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.7 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 22% (2 из 9 матчей) Joey Kooij назначал пенальти