Войти
25.10.2025

Смотреть онлайн Спарта Роттердам - Телстар 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НидерландыЧемпионат Нидерландов по футболу. Эредивизи: Спарта РоттердамТелстар, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Хет Кастеель. Судить этот матч будет Joey Kooij.

МСК, 10 тур, Стадион: Хет Кастеель
Чемпионат Нидерландов по футболу. Эредивизи
Спарта Роттердам
Тобиас Леуритсен 25'
Завершен
1 : 0
25 октября 2025
Телстар
Тобиас Леуритсен icon
25'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,2
Матч закончился со счётом 1:0 : 3,2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Телстар - Угловой
4'
Угловой
Спарта Роттердам - Угловой
21'
Угловой
Спарта Роттердам - Угловой
22'
Угловой
Спарта Роттердам - Угловой
23'
Угловой
Спарта Роттердам - Угловой
25'
Тобиас Леуритсен - 1-ый Гол
33'
Угловой
Телстар - Угловой
42'
Угловой
Телстар - Угловой
44'
Угловой
Телстар - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 3,2
49'
Угловой
Спарта Роттердам - Угловой
55'
Угловой
Телстар - Угловой
55'
Угловой
Телстар - Угловой
67'
Угловой
Спарта Роттердам - Угловой
78'
Угловой
Телстар - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 3,2

Превью матча Спарта Роттердам — Телстар

Команда Спарта Роттердам в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 16-22. Команда Телстар, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 14-19. Команда Спарта Роттердам в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Телстар забивает 1, пропускает 2.

Спарта Роттердам Спарта Роттердам
1
Нидерланды
Йоэл Дроммел
2
Нидерланды
Shurandy Sambo
3
Нидерланды
Marvin Young
4
Нидерланды
Роландо Мартинс Инди
5
Испания
Teo Quintero Leon
6
Нидерланды
Julian Baas
8
Нидерланды
Пелле Клемент
7
Нидерланды
Митчелл Ван Берген
10
Нидерланды
Lance Duijvestijn
11
Нидерланды
Ayoub Oufkir
9
Норвегия
Тобиас Леуритсен
Тренер
Нидерланды
Морис Стейн
Телстар Телстар
1
Нидерланды
Роналд Коеман
14
Нидерланды
Neville Ogidi Nwankwo
21
Нидерланды
Devon Koswal
4
Нидерланды
Guus Offerhaus
11
Кюрасао
Tyrese Noslin
8
Нидерланды
Tyrone Owusu
17
Нидерланды
Nils Rossen
2
Нидерланды
Джефф Хардевельд
27
Нидерланды
Patrick Brouwer
39
Нидерланды
Jochem Ritmeester Van De Kamp
30
Нидерланды
Kay Tejan
Тренер
Нидерланды
Anthony Correia

Статистика матча

Владение мячом
Спарта Роттердам Спарта Роттердам
47%
Телстар Телстар
53%
Атаки
104
109
Угловые
6
7
Фолы
9
13
Удары (всего)
9
6
Удары мимо ворот
6
11
Удары в створ ворот
6
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Joey Kooij (Нидерланды).

икон Карточки

За последние 9 матчей судья показал 24 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.7 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 22% (2 из 9 матчей) Joey Kooij назначал пенальти

Игры 10 тур
26.10.2025
Иглз
2:0
Эксельсиор
Завершен
26.10.2025
АЗ
4:1
Утрехт
Завершен
26.10.2025
Фейеноорд
2:3
ПСВ
Завершен
26.10.2025
ФК Твенте
2:3
Аякс
Завершен
25.10.2025
Зволле
2:2
Неймеген
Завершен
25.10.2025
Волендам
3:0
Хераклес
Завершен
25.10.2025
Спарта Роттердам
1:0
Телстар
Завершен
24.10.2025
Херенвен
3:3
Бреда
Завершен
