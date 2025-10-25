Превью матча Спарта Роттердам — Телстар

Команда Спарта Роттердам в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 16-22. Команда Телстар, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 14-19. Команда Спарта Роттердам в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Телстар забивает 1, пропускает 2.