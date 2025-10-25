Смотреть онлайн Волендам - Хераклес 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Чемпионат Нидерландов по футболу. Эредивизи: Волендам — Хераклес, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Крас. Судить этот матч будет Данни Маккели.
Превью матча Волендам — Хераклес
Команда Волендам в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 11-21. Команда Хераклес, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 14-22. Команда Волендам в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Хераклес забивает 1, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Данни Маккели (Нидерланды).
За последние 18 матчей судья показал 60 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.3 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 39% (7 из 18 матчей) Данни Маккели назначал пенальти