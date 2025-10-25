Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Волендам - Хераклес 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НидерландыЧемпионат Нидерландов по футболу. Эредивизи: ВолендамХераклес, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Крас. Судить этот матч будет Данни Маккели.

МСК, 10 тур, Стадион: Крас
Чемпионат Нидерландов по футболу. Эредивизи
Волендам
Nordin Bukala 42'
Yannick Leliendal 49'
Aurelio Oehlers 66'
Завершен
3 : 0
25 октября 2025
Хераклес
Nordin Bukala icon
42'
Счет после первого тайма 1:0 : 0,2
Yannick Leliendal icon
49'
Aurelio Oehlers icon
66'
Матч закончился со счётом 3:0 : 0,2
Текстовая трансляция
15'
Угловой
Волендам - Угловой
28'
Угловой
Хераклес - Угловой
35'
Угловой
Хераклес - Угловой
36'
Угловой
Хераклес - Угловой
36'
Угловой
Хераклес - Угловой
42'
Угловой
Волендам - Угловой
42'
Nordin Bukala - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 0,2
49'
Yannick Leliendal - 2-ой Гол
54'
Угловой
Хераклес - Угловой
66'
Aurelio Oehlers - 3-ий Гол
78'
Угловой
Волендам - Угловой
78'
Угловой
Волендам - Угловой
84'
Угловой
Волендам - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0 : 0,2

Превью матча Волендам — Хераклес

Команда Волендам в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 11-21. Команда Хераклес, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 14-22. Команда Волендам в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Хераклес забивает 1, пропускает 2.

Волендам Волендам
1
Нидерланды
Kayne Van Oevelen
2
Нидерланды
Дерон Пайне
3
Того
Мавуна Амевор
20
Нидерланды
Nick Verschuren
32
Бельгия
Yannick Leliendal
8
Нидерланды
Gibson Osahumen Yah
18
Нидерланды
Nordin Bukala
10
Нидерланды
Брадлей Кювас
40
Нидерланды
Robin van Cruijsen
7
Азербайджан
Ozan Kokcu
9
Нидерланды
Хенк Веерман
Тренер
Нидерланды
Рик Крейс
Хераклес Хераклес
16
Timo Jansink
23
Нидерланды
Майк те Виерик
4
Нидерланды
Damon Mirani
18
Бельгия
Alec Van Hoorenbeeck
24
Словакия
Иван Месик
70
Австралия
Айдин Хрустич
13
Чехия
Ян Замбурек
7
Бельгия
Bryan Limbombe
9
Нидерланды
Джизз Хорнкамп
8
Германия
Марио Энгелс
19
Хорватия
Luka Kulenovic
Тренер
Нидерланды
Bas Sibum

Статистика матча

Владение мячом
Волендам Волендам
57%
Хераклес Хераклес
43%
Атаки
112
81
Угловые
5
5
Фолы
6
15
Удары (всего)
8
5
Удары мимо ворот
5
9
Удары в створ ворот
7
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Данни Маккели (Нидерланды).

икон Карточки

За последние 18 матчей судья показал 60 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.3 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 39% (7 из 18 матчей) Данни Маккели назначал пенальти

Игры 10 тур
26.10.2025
Иглз
2:0
Эксельсиор
Завершен
26.10.2025
АЗ
4:1
Утрехт
Завершен
26.10.2025
Фейеноорд
2:3
ПСВ
Завершен
26.10.2025
ФК Твенте
2:3
Аякс
Завершен
25.10.2025
Зволле
2:2
Неймеген
Завершен
25.10.2025
Волендам
3:0
Хераклес
Завершен
25.10.2025
Спарта Роттердам
1:0
Телстар
Завершен
24.10.2025
Херенвен
3:3
Бреда
Завершен
Комментарии к матчу
