Смотреть онлайн Зволле - Неймеген 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Чемпионат Нидерландов по футболу. Эредивизи: Зволле — Неймеген, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Мак3Парк. Судить этот матч будет Erwin Blank.
Превью матча Зволле — Неймеген
Команда Зволле в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 10-21. Команда Неймеген, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 28-18. Команда Зволле в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Неймеген забивает 3, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Erwin Blank (Нидерланды).
За последние 4 матчей судья показал 12 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 25% (1 из 4 матчей) Erwin Blank назначал пенальти