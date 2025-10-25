Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Зволле - Неймеген 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НидерландыЧемпионат Нидерландов по футболу. Эредивизи: ЗволлеНеймеген, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Мак3Парк. Судить этот матч будет Erwin Blank.

МСК, 10 тур, Стадион: Стадион Мак3Парк
Чемпионат Нидерландов по футболу. Эредивизи
Зволле
Monteiro 45+3'
Kostons 50'
Завершен
2 : 2
25 октября 2025
Неймеген
Koki Ogawa 9'
Kaplan 47'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Koki Ogawa icon
9'
Monteiro - Зволле icon
45+3'
Счет после первого тайма 1:1
Kaplan - Неймеген icon
47'
Kostons - Зволле icon
50'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
9'
Koki Ogawa - 1-ый Гол
23'
Угловой
Зволле - Угловой
23'
Угловой
Зволле - Угловой
39'
Угловой
Неймеген - Угловой
45+3'
Monteiro - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
47'
Kaplan - 3-ий Гол
50'
Kostons - 4-ый Гол
57'
Угловой
Неймеген - Угловой
57'
Угловой
Неймеген - Угловой
61'
Угловой
Зволле - Угловой
80'
Угловой
Неймеген - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Зволле — Неймеген

Команда Зволле в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 10-21. Команда Неймеген, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 28-18. Команда Зволле в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Неймеген забивает 3, пропускает 2.

Зволле Зволле
16
Нидерланды
Tom de Graaff de Graaff
3
Olivier Aertssen
28
Дания
Simon Graves
4
Ирландия
Garcia MacNulty
2
Нидерланды
Шерел Флоранус
7
Англия
Shola Shoretire
30
Новая Зеландия
Райан Томас
35
Нидерланды
Ямиро Алваренга
22
Нидерланды
Kaj de Rooij
25
Нидерланды
Thijs Oosting
10
Нидерланды
Koen Kostons
Тренер
Нидерланды
Henry van der Vegt
Неймеген Неймеген
1
Испания
Gonzalo Crettaz
14
Израиль
Элазар Даса
3
Нидерланды
Филипп Сандлер
4
Турция
Ahmetcan Kaplan
25
Нидерланды
Sami Ouaissa
23
Япония
Kodai Sano
6
Хорватия
Darko Nejasmic
5
Нидерланды
Томас Ауэян
10
Нидерланды
Тьяронн Чери
18
Япония
Koki Ogawa
30
Нидерланды
Брайан Линссен
Тренер
Нидерланды
Dick Schreuder

Статистика матча

Владение мячом
Зволле Зволле
35%
Неймеген Неймеген
65%
Атаки
65
100
Угловые
3
4
Фолы
5
7
Удары (всего)
6
5
Удары мимо ворот
6
6
Удары в створ ворот
7
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Erwin Blank (Нидерланды).

икон Карточки

За последние 4 матчей судья показал 12 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 25% (1 из 4 матчей) Erwin Blank назначал пенальти

