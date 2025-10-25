Смотреть онлайн Кремонезе - Аталанта 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Серия А: Кремонезе — Аталанта, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадио Джованни Цини. Судить этот матч будет Alberto Ruben Arena.
Превью матча Кремонезе — Аталанта
Команда Кремонезе в последних 10 матчах одержала 3 победы , 6 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 11-9. Команда Аталанта, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,6 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 17-11. Команда Кремонезе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Аталанта забивает 2, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Alberto Ruben Arena (Италия).
За последние 7 матчей судья показал 20 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.9 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 7 матчей) Alberto Ruben Arena назначал пенальти