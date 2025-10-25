Превью матча Кремонезе — Аталанта

Команда Кремонезе в последних 10 матчах одержала 3 победы , 6 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 11-9. Команда Аталанта, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,6 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 17-11. Команда Кремонезе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Аталанта забивает 2, пропускает 1.