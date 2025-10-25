Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Кремонезе - Аталанта 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Серия А: КремонезеАталанта, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадио Джованни Цини. Судить этот матч будет Alberto Ruben Arena.

МСК, 8 тур, Стадион: Стадио Джованни Цини
Италия - Серия А
Кремонезе
Джейми Варди 78'
Завершен
1 : 1
25 октября 2025
Аталанта
Марко Брешанини 84'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Джейми Варди icon
78'
Марко Брешанини icon
84'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Аталанта - Угловой
18'
Угловой
Аталанта - Угловой
25'
Угловой
Аталанта - Угловой
25'
Угловой
Аталанта - Угловой
28'
Угловой
Кремонезе - Угловой
31'
Угловой
Кремонезе - Угловой
42'
Угловой
Аталанта - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
54'
Угловой
Аталанта - Угловой
60'
Угловой
Аталанта - Угловой
65'
Угловой
Аталанта - Угловой
71'
Угловой
Аталанта - Угловой
72'
Угловой
Аталанта - Угловой
78'
Джейми Варди - 1-ый Гол
84'
Марко Брешанини - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Кремонезе — Аталанта

Команда Кремонезе в последних 10 матчах одержала 3 победы , 6 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 11-9. Команда Аталанта, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,6 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 17-11. Команда Кремонезе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Аталанта забивает 2, пропускает 1.

Кремонезе Кремонезе
16
Италия
Марко Силвестри
24
Италия
Filippo Terracciano
6
Италия
Federico Baschirotto
30
Сенегал
Mikayil Ngor Faye
4
Италия
Tommaso Barbieri
22
Италия
Romano Floriani
32
Аргентина
Martin Payero
27
Бельгия
Jari Vandeputte
7
Италия
Алессио Зербин
10
Англия
Джейми Варди
99
Парагвай
Антонио Санабрия
Тренер
Италия
Давиде Никола
Аталанта Аталанта
29
Италия
Марко Карнесекки
19
Албания
Берат Джимшити
4
Швеция
Isak Hien
15
Нидерланды
Мартен Де Роон
16
Италия
Рауль Белланова
13
Бразилия
Ederson
8
Хорватия
Марио Пашалич
59
Польша
Никола Залевски
17
Бельгия
Charles De Ketelaere
11
Англия
Адемола Лукман
90
Черногория
Nikola Krstovic
Тренер
Хорватия
Иван Юрич

Статистика матча

Владение мячом
Кремонезе Кремонезе
34%
Аталанта Аталанта
66%
Атаки
83
125
Угловые
2
10
Фолы
4
5
Удары (всего)
6
9
Удары мимо ворот
4
14
Удары в створ ворот
5
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Alberto Ruben Arena (Италия).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 20 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.9 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 7 матчей) Alberto Ruben Arena назначал пенальти

Игры 8 тур
26.10.2025
Лацио
1:0
Ювентус
Завершен
26.10.2025
Фиорентина
2:2
Болонья
Завершен
26.10.2025
Верона
2:2
Кальяри
Завершен
26.10.2025
Сассуоло
0:1
Рома
Завершен
26.10.2025
Торино
2:1
Дженоа
Завершен
25.10.2025
Кремонезе
1:1
Аталанта
Завершен
24.10.2025
Милан
2:2
Пиза
Завершен
Комментарии к матчу
