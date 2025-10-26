Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Верона - Кальяри 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Серия А: ВеронаКальяри, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Маркантонио Бентегоди. Судить этот матч будет Федерико Дионизи.

МСК, 8 тур, Стадион: Маркантонио Бентегоди
Италия - Серия А
Верона
Роберто Гаглиардини 23'
Gift Emmanuel Orban 59'
Завершен
2 : 2
26 октября 2025
Кальяри
Riyad Idrissi 77'
Маттиа Феличи 90+2'
Смотреть онлайн
Роберто Гаглиардини icon
23'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,4
Gift Emmanuel Orban icon
59'
Riyad Idrissi icon
77'
Маттиа Феличи icon
90+2'
Матч закончился со счётом 2:2 : 3,4
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Верона - Угловой
13'
Угловой
Кальяри - Угловой
23'
Роберто Гаглиардини - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 3,4
52'
Угловой
Кальяри - Угловой
56'
Угловой
Верона - Угловой
59'
Gift Emmanuel Orban - 2-ой Гол
77'
Riyad Idrissi - 3-ий Гол
85'
Угловой
Верона - Угловой
90+2'
Маттиа Феличи - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2 : 3,4

Превью матча Верона — Кальяри

Верона Верона
1
Италия
Лоренцо Монтипо
5
Испания
Унаи Нуньес
15
Дания
Виктор Нельссон
6
Аргентина
Nicolas Valentini
7
Бельгия
Rafik Belghali
8
Германия
Суат Сердар
63
Италия
Роберто Гаглиардини
11
Кот-д'Ивуар
Жан Даниэль Акпа Акпро
12
Хорватия
Домагой Брадарич
17
Бразилия
Giovane Santana Do Nascimento
16
Норвегия
Gift Emmanuel Orban
Тренер
Италия
Паоло Дзанетти
Кальяри Кальяри
1
Италия
Элия Каприле
28
Италия
Габриэле Дзаппа
32
Португалия
Ze Pedro
3
Италия
Riyad Idrissi
2
Италия
Marco Palestra
27
Замбия
Joseph Liteta
16
Италия
Matteo Prati
90
Италия
Майкл Ийемуан Фолоруншо
33
Словакия
Adam Obert
29
Италия
Gennaro Borrelli
10
Италия
Джанлука Гаэтано
Тренер
Италия
Фабио Писакане

Статистика матча

Владение мячом
Верона Верона
37%
Кальяри Кальяри
63%
Атаки
110
128
Угловые
3
2
Фолы
16
11
Удары (всего)
7
4
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
6
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Федерико Дионизи (Италия).

икон Карточки

За последние 4 матчей судья показал 16 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 1 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 25% (1 из 4 матчей) Федерико Дионизи назначал пенальти

Комментарии к матчу
