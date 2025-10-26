Смотреть онлайн Сассуоло - Рома 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Серия А: Сассуоло — Рома, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Гиглио. Судить этот матч будет Gianluca Manganiello.
Превью матча Сассуоло — Рома
Команда Сассуоло в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 16-11. Команда Рома, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-7. Команда Сассуоло в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Рома забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Gianluca Manganiello (Италия).
За последние 4 матчей судья показал 12 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3 за матч) и 1 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 25% (1 из 4 матчей) Gianluca Manganiello назначал пенальти