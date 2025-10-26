Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Сассуоло - Рома 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Серия А: СассуолоРома, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Гиглио. Судить этот матч будет Gianluca Manganiello.

МСК, 8 тур, Стадион: Гиглио
Италия - Серия А
Сассуоло
Завершен
0 : 1
26 октября 2025
Рома
Пауло Дибала 16'
Смотреть онлайн
Пауло Дибала icon
16'
Счет после первого тайма 0:1 : 3,2
Матч закончился со счётом 0:1 : 3,2
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Сассуоло - Угловой
15'
Угловой
Филиппо Романья - Угловой
16'
Пауло Дибала - 1-ый Гол
26'
Угловой
Сассуоло - Угловой
27'
Угловой
Сассуоло - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 3,2
54'
Угловой
Сассуоло - Угловой
77'
Угловой
Филиппо Романья - Угловой
79'
Угловой
Филиппо Романья - Угловой
82'
Угловой
Сассуоло - Угловой
87'
Угловой
Филиппо Романья - Угловой
90+1'
Угловой
Сассуоло - Угловой
90+3'
Угловой
Филиппо Романья - Угловой
90+4'
Угловой
Филиппо Романья - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 3,2

Превью матча Сассуоло — Рома

Команда Сассуоло в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 16-11. Команда Рома, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-7. Команда Сассуоло в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Рома забивает 1, пропускает 1.

Сассуоло Сассуоло
49
Косово
Ариянет Мурич
6
Польша
Себастьян Валюкевич
21
Нидерланды
Jay Idzes
19
Италия
Филиппо Романья
3
Англия
Josh Doig
42
Норвегия
Кристиан Торстведт
18
Сербия
Неманья Матич
90
Канада
Исмаэль Коне
10
Италия
Доменико Верарди
99
Италия
Андреа Пинамонти
20
Гамбия
Alieu Fadera
Тренер
Италия
Фабио Гроссо
Рома Рома
99
Бельгия
Миле Свилар
19
Турция
Зеки Челик
23
Италия
Джанлука Манчини
5
Франция
Эван Ндика
43
Бразилия
Wesley Franca
4
Италия
Брайан Кристанте
17
Франция
Куадио Коне
12
Греция
Константинос Цимикас
31
Ямайка
Леон Бэйли
8
Франция
Neil El Aynaoui
21
Аргентина
Пауло Дибала
Тренер
Италия
Джан Пьеро Гасперини

Статистика матча

Владение мячом
Сассуоло Сассуоло
41%
Рома Рома
59%
Атаки
85
118
Угловые
6
6
Фолы
18
17
Удары (всего)
9
14
Удары мимо ворот
10
7
Удары в створ ворот
1
8

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Gianluca Manganiello (Италия).

икон Карточки

За последние 4 матчей судья показал 12 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3 за матч) и 1 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 25% (1 из 4 матчей) Gianluca Manganiello назначал пенальти

Комментарии к матчу
