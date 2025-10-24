Смотреть онлайн Милан - Пиза 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Серия А: Милан — Пиза, 8 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Джузеппе Меацца. Судить этот матч будет Luca Zufferli.
Команда Милан в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 15-9.
Главным арбитром назначен Luca Zufferli (Италия).
За последние 5 матчей судья показал 11 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.2 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 20% (1 из 5 матчей) Luca Zufferli назначал пенальти