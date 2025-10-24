Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Милан - Пиза 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Серия А: МиланПиза, 8 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Джузеппе Меацца. Судить этот матч будет Luca Zufferli.

МСК, 8 тур, Стадион: Джузеппе Меацца
Италия - Серия А
Милан
Рафаэл Леау 7'
Zachary Athekame 90+3'
Завершен
2 : 2
24 октября 2025
Пиза
Хуан Куадрадо 60'
М'Бала Нзола 86'
Смотреть онлайн
Рафаэл Леау icon
7'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,3
Хуан Куадрадо icon
60'
М'Бала Нзола icon
86'
Zachary Athekame icon
90+3'
Матч закончился со счётом 2:2 : 1,3
Текстовая трансляция
7'
Рафаэл Леау - 1-ый Гол
18'
Угловой
Пиза - Угловой
23'
Угловой
Милан - Угловой
38'
Угловой
Милан - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 1,3
55'
Угловой
Пиза - Угловой
60'
Хуан Куадрадо - 2-ой Гол
70'
Угловой
Милан - Угловой
70'
Угловой
Милан - Угловой
86'
М'Бала Нзола - 3-ий Гол
90+3'
Угловой
Милан - Угловой
90+3'
Zachary Athekame - 4-ый Гол
90+8'
Угловой
Милан - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2 : 1,3

Превью матча Милан — Пиза

Команда Милан в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 15-9.

Милан Милан
16
Франция
Мике Майгнан
5
Бельгия
Koni De Winter
46
Италия
Маттео Габбия
31
Сербия
Strahinja Pavlovic
56
Бельгия
Алексис Саелемакезерс
19
Франция
Юссуф Фофана
4
Италия
Самуэле Риччи
14
Хорватия
Лука Модрич
33
Италия
Davide Bartesaghi
7
Мексика
Сантьяго Хименес
10
Португалия
Рафаэл Леау
Тренер
Италия
Массимилиано Аллегри
Пиза Пиза
1
Хорватия
Адриан Шемпер
4
Италия
Антонио Карассиоло
39
Испания
Рауль Альбиоль
94
Италия
Giovanni Bonfanti
5
Италия
Simone Canestrelli
14
Нигерия
Ebenezer Akinsamiro
20
Швейцария
Мишел Аебисшер
10
Франция
Matteo Tramoni
15
Германия
Идрисса Туре
9
Дания
Henrik Meister
18
Франция
М'Бала Нзола
Тренер
Италия
Альберто Джилардино

Статистика матча

Владение мячом
Милан Милан
67%
Пиза Пиза
33%
Атаки
146
70
Угловые
6
2
Фолы
5
22
Удары (всего)
15
5
Удары мимо ворот
12
6
Удары в створ ворот
7
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Luca Zufferli (Италия).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 11 желтых карточек игрокам команд (в среднем 2.2 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 20% (1 из 5 матчей) Luca Zufferli назначал пенальти

Комментарии к матчу
