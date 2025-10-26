Смотреть онлайн Фиорентина - Болонья 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Италия - Серия А: Фиорентина — Болонья, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Артемио Франки. Судить этот матч будет Federico La Penna.
Превью матча Фиорентина — Болонья
Команда Фиорентина в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 18-20. Команда Болонья, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 13-10. Команда Фиорентина в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Болонья забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Federico La Penna (Италия).
За последние 6 матчей судья показал 19 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.2 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 17% (1 из 6 матчей) Federico La Penna назначал пенальти