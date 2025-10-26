Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Фиорентина - Болонья 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияИталия - Серия А: ФиорентинаБолонья, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Артемио Франки. Судить этот матч будет Federico La Penna.

МСК, 8 тур, Стадион: Артемио Франки
Италия - Серия А
Фиорентина
Алберт Тор Гудмундссон 74'
Мойзе Кин 90+4'
Завершен
2 : 2
26 октября 2025
Болонья
Santiago Thomas Castro 25'
Николо Камбьяги 52'
Смотреть онлайн
Santiago Thomas Castro icon
25'
Счет после первого тайма 0:1
Николо Камбьяги icon
52'
Алберт Тор Гудмундссон icon
74'
Мойзе Кин icon
90+4'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Болонья - Угловой
12'
Угловой
Фиорентина - Угловой
18'
Угловой
Болонья - Угловой
25'
Угловой
Болонья - Угловой
25'
Santiago Thomas Castro - 1-ый Гол
30'
Угловой
Фиорентина - Угловой
42'
Угловой
Болонья - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
48'
Угловой
Фиорентина - Угловой
52'
Николо Камбьяги - 2-ой Гол
61'
Угловой
Фиорентина - Угловой
63'
Угловой
Болонья - Угловой
74'
Алберт Тор Гудмундссон - 3-ий Гол
80'
Угловой
Фиорентина - Угловой
89'
Угловой
Болонья - Угловой
90+4'
Мойзе Кин - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Фиорентина — Болонья

Команда Фиорентина в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 18-20. Команда Болонья, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 13-10. Команда Фиорентина в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Болонья забивает 1, пропускает 1.

Фиорентина Фиорентина
43
Испания
Дэвид Де Хеа
5
Хорватия
Марин Понграчич
18
Испания
Пабло Мари
6
Италия
Лука Раньери
2
Бразилия
Додо
8
Италия
Роландо Мандрагора
14
Италия
Ханс Николусси Кавилья
44
Италия
Николо Фаджоли
21
Германия
Робин Госенс
10
Исландия
Алберт Тор Гудмундссон
20
Италия
Мойзе Кин
Тренер
Италия
Стефано Пиоли
Болонья Болонья
1
Польша
Лукаш Скорупски
2
Швеция
Emil Holm
14
Норвегия
Торбьорн Хеггем
26
Колумбия
Джон Лукуми
33
Испания
Хуан Миранда
8
Швейцария
Ремо Фреулер
19
Англия
Льюис Фергюсон
7
Италия
Риккардо Орсолини
80
Италия
Giovanni Fabbian
28
Италия
Николо Камбьяги
9
Аргентина
Santiago Thomas Castro
Тренер
Италия
Винченцо Итальяно

Статистика матча

Владение мячом
Фиорентина Фиорентина
50%
Болонья Болонья
50%
Атаки
71
77
Угловые
5
6
Фолы
6
8
Удары (всего)
5
3
Удары мимо ворот
12
3
Удары в створ ворот
7
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Federico La Penna (Италия).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 19 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.2 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 17% (1 из 6 матчей) Federico La Penna назначал пенальти

Комментарии к матчу
